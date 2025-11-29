أمام الفتح.. الهلال 14 هدفا بالمملكة أرينا

هز فريق الهلال الأول لكرة القدم شباك الفتح 14 مرة في ثلاث مباريات فقط شهدها ملعب المملكة أرينا قبل مواجهتهما عليه، السبت، ضمن دور الثمانية لكأس الملك.

وفي المواجهات الثلاث، خرج الهلال منتصرًا فيها جميعها، بدءًا من أول مواجهة بين الطرفين على المملكة أرينا في 26 أبريل 2024، حين انتصر الأزرق تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس 3ـ1، ضمن الجولة 29 من الدوري عبر البرازيلي ميشائيل ديلجادو، والبرتغالي روبين نيفيش، وعلي البليهي، فيما سجل للضيوف الأرجنتيني لوكاس زيلاريان.

وفي 16 يناير الماضي، سحق الهلال الفريق الأحسائي بتسعة أهداف بيضاء عبر السنغالي كاليدو كوليبالي، والبرازيليين رينان لودي، وماركوس ليوناردو «هاتريك»، ومالكوم فيليبي، والصربي سيرجي سافيتش، وعبد الله الحمدان، وفيصل العبد الواحد «هدف عكسي».

وقبل أسبوع، خرج الهلال منتصرًا مرة ثالثه على ملعبه أمام الفتح بنتيجة 2ـ1 ضمن الجولة التاسعة من الدوري عبر الأوروجوياني داروين نونيز، والبرتغالي روبين نيفيش، بعد تقدم الضيوف بواسطة المغربي مراد باتنا.