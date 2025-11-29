الأهلي يعبر بالعودة الخامسة

عاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم من تأخره إلى انتصار أو تعادل في خمس مباريات، الموسم الجاري، آخرها الجمعة أمام القادسية حين خرج فائزًا، وحسم التأهل إلى المربع الذهبي في كأس الملك بركلات الترجيح.

وفي أولى مبارياته خلال الموسم الجاري في كأس السوبر أمام القادسية تقدم الأخير في النتيجة، وأنهاها الأهلي بنتيجة 5ـ1.

وفي نهائي السوبر أمام النصر، فاز بركلات الترجيح بعد لحاقه بالتعادل 2ـ2 في الوقت القاتل.

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام ناساف الأوزبكي فاز 4ـ2 بعد تخلفه بهدفين.

وفي دوري روشن كانت العودة الأكبر أمام الهلال 3ـ3 بعد ثلاثة أهداف للزائر، رد إيفان توني مرتين عند الدقيقة 78 و87 برأسيات، ثم أكمل ديميرال المهمة بإحراز التعادل عند الدقيقة 90+3.

وأخيرًا في كأس الملك أمام القادسية 3ـ3 بعد ركلات الترجيح، حيث سجل الخصم أولًا عند الدقيقة 11 عبر الإيطالي ماتيو ريتيجي، وأضاف الكولومبي جوليان كينيونيس الهدف الثاني، لكن إيفان توني قلص الفارق، ثم أضاف ريتيجي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول، وفي الحصة الثانية عاد الأهلي بثنائية أتانجا وكيسيه قبل أن ينتصر في ركلات الترجيح.