4 ديسمبر.. انطلاق «صدى الوادي»

ينطلق في الرابع من ديسمبر المقبل برنامج «صدى الوادي» في وادي صفار، الذي عُرف تاريخيًّا بموقعه على طريق المسافرين وقوافل التجارة، ضمن برامج موسم الدرعية 2025ـ2026.

ويُقدم برنامج «صدى الوادي»، مجموعة متنوعة من العروض الفنية، والحفلات وعروض السامري، بمشاركة عدد من أبرز الفنانين السعوديين في أجواء تحتفي بالإرث الثقافي للدرعية، إضافة إلى مجموعة من الجلسات الغنائية المسائية، يحييها نجوم الفن في الوطن العربي، منهم محمد عبده، ورابح صقر، ونوال، ونواف الجبرتي، وراشد الفارس، وأميمة طالب، وناصر نايف، وعايض يوسف، وخديجة معاذ، وزينة عماد، ودحوم الطلاسي، وسلطان خليفة، وثامر التركي.

وتبدأ رحلة الزوّار في برنامج «صدى الوادي» باستقبال يعكس كرم وحفاوة الضيافة السعودية، تليه عروض شعرية، وأخرى غنائية تضفي على المكان طابعًا ثقافيًّا، وتستمر الجولة إلى المرافق الفنية، وصولًا إلى منطقة التقاط الصور التذكارية، ليختتم الزوّار رحلتهم بزيارة محال التجزئة في وادي صفار، ثم بجولة عبر عربات الجولف حتى مخرج المنطقة المخصصة للبرنامج.

كما تتضمن أنشطة البرنامج «معرض السامري» الذي صُمم ليكون بوابة ثقافية وفكرية لتراث فنون الأداء النجدية.

ويجسّد وادي الصفار بتناغم طبيعته وتكويناته الصخرية، مكانته تاريخية، إذ احتضن الوادي عبر القرون شواهد متنوعة من الإرث النجدي.

يُذكر أن موسم الدرعية 2025ـ2026، يمثل نقطة التقاء عالمية لمحبي التاريخ، ويتيح لهم السفر عبر الأزمنة لمشاهدة الأماكن التاريخية العريقة التي كانت مركزًا للثقل الإداري، والثقافي للمنطقة على مر العصور، من خلال تجارب متنوعة، وعروض مختلفة، بمعايير عالمية، وتصاميم مبتكرة، تعكس قيم ورؤية الدرعية التاريخية، وتمزج بين أصالة التراث السعودي، والتطور الذي تشهده السعودية على المستويات كافة.