التعاون يخاطب الاستقطاب.. وينتظر بديل بارو

ينتظر نادي التعاون موافقة برنامج الاستقطاب ولجنة الاستدامة المالية على التعاقد مع لاعب بديل عن الجامبي موسى بارو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، المصاب بالرباط الصليبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ولن يتمكن بارو، الذي ينتهي عقده بنهاية الصيف المقبل، من العودة إلى التعاون هذا الموسم، بسبب الإصابة، إذ تتراوح فتره تعافيه من 4 إلى 6 أشهر، ما يعني نهاية موسمه مع «السكري».

وتعرض الجناح ذو الـ27 عامًا، للإصابة البالغة في ركبته خلال مواجهة فريقه أمام ضمك في خامس جولات دوري روشن السعودي، 19 أكتوبر الماضي، التي انتهت لمصلحة «سكري القصيم» 6ـ1، إذ غادر بسببها ملعب المباراة عند الدقيقة 72، ولم يشارك لاحقًا أمام الفيحاء والقادسية والفتح ونيوم ضمن منافسات «روشن»، كما غاب عن لقاء الخليج لحساب ثمن نهائي كأس الملك، الذي خسره النادي القصيمي بركلات الترجيح 3ـ5.

ولعب بارو مع التعاون هذا الموسم في ست مباريات، منها واحدة في كأس الملك، واستطاع تسجيل خمسة أهداف، والمساهمة في تسعة.

وكان التعاون وقع مع الجناح الجامبي في صيف 2023 لمدة ثلاثة أعوام قادمًا من بولونيا الإيطالي، مقابل 6 ملايين يورو، وارتدى قميصه في 79 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 30 هدفًا، وصنع 14.