في جدة.. أوجييه يخطف اللقب العالمي

أحرز الفرنسي سيباستيان أوجييه، سائق فريق تويوتا، السبت، لقب بطولة العالم للراليات للمرة التاسعة، في جدة، معادلًا الرقم القياسي المُسجل لمواطنه سيباستيان لوب.

وقال أوجييه قبل أن يعتلي سقف سيارته «ياريس» للاحتفال: «يا له من موسم مذهل، كانت المعركة رائعة حقًا مع إلفين إيفانز، لا يوجد أبطال كبار إلا أمام منافسين كبار، لقد دفعونا إلى أقصى حدودنا حتى آخر مرحلة في الموسم».

وعوض أوجييه، صاحب الـ41 عامًا، تأخره عن إلفين إيفانز، سائق تويوتا الآخر، بحلوله ثالثًا في الترتيب العام ضمن الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات WRC رالي السعودية 2025، فيما أنهى البريطاني الرالي الأخير هذا الموسم سادسًا.

وكان إيفانز يتقدم أوجييه بفارق ثلاث نقاط، قبل المرحلة الـ 14 الأخيرة، لكن الفرنسي عوض الفارق وتخطاه «293ـ289» على الرغم من غيابه عن ثلاث مراحل هذا الموسم.

وتوّج أوجييه سابقًا ببطولة العالم بين 2013 و2018 وفي 2020 و2021، مع فرق فولكسفاجن، وفورد، وتويوتا.

وفي نهاية الأسبوع الجاري، أظهر أوجييه مجددًا خبرته الكبيرة، وفطنته التكتيكية في السيطرة على منافسه الويلزي، مع تقليل المخاطر على مسار صعب ومتعرج.

وبعد تعرضه لبعض المشاكل في الصحراء السعودية، أهمها ثقبان في الإطارات، الجمعة، لم يهتز السائق الفرنسي، وأنهى البطولة متقدمًا على زميله بفارق أربع نقاط في الترتيب العام.

وخاض أوجييه موسمًا جزئيًا مع تويوتا، إذ كان مقررًا أن يُشارك في ثمانية راليات فقط، لكنه أضاف ثلاث جولات إلى برنامجه بعد بدايته القوية التي فتحت أمامه باب المنافسة على لقب تاريخي تاسع.

وحقق السائق الفرنسي ستة انتصارات، وعشر منصات تتويج في 11 سباقًا.

وخطف البلجيكي تييري نوفيل، سائق هيونداي، بطل العام للموسم الماضي، لقب رالي السعودية، الذي ظهر للمرة الأولى على روزنامة بطولة العالم، متقدمًا أمام زميله الفرنسي أدريان فورمو.