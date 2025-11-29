جميل: أتوقعها اتحادية.. وحمد الله انتهى

توقع أحمد جميل، قائد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم السابق، تجاوز الشباب في ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، السبت، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وقال جميل في حديث خاص لـ«الرياضية»: «المباراة لن تكون صعبة على الاتحاد، وسيهزم الشباب بالثلاثة، بسبب تواضع المستوى الفني للأخير في الوقت الجاري، أيضًا، رغبه من الاتحاديين المحافظة على اللقب الذي أحرزوه الموسم الماضي».

وعن مواجهة مدافعي الاتحاد للمغربي عبد الرازق حمد الله، مهاجم الشباب، قال: «حقيقة حمد الله لم يعد ذلك المهاجم، الذي يخيف المدافعين، خاصة الاتحاديين، مستواه في تراجع، ولم يعد كما كان في السابق».

وتابع: «يجب على البرتغالي سيرجيو كونسيساو، اللعب بطريقة 3ـ5ـ2، وعدم تكرر الطريقة الفنية التي لعب بها أمام الدحيل القطري بعد الاعتماد على المدافعين الأربعة، التي كلفت الفريق الخسارة الرباعية، من خلال الاعتماد على المهاجمة بتقدم ظهيري الجنب للأمام في الحالة الهجومية، مع الاحتفاظ بالعمق الدفاعي باللاعبين الثلاثة».

وكان جميل اشتهر بصلابته الدفاعية، التي قادته من الناشئين إلى الفريق الأول، حتى وصل إلى دفاع المنتخب السعودي، وحمل شارة القيادة في القطب الجداوي أكثر من 10 أعوام، حتى اعتزله موسم 2000.

وحقق جميل مع الاتحاد 12 بطولة، منها لقب كأس الملك موسم 1988، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي 1995.