إنزاجي يعيد تمبكتي ويبعد كنو والبليهي

أعاد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المدافع حسان تمبكتي إلى القائمة الأساسية بمواجهة الفتح عند الـ 05:45 من مساء السبت، ضمن ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تعافيه من الإصابة، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس».

وزج إنزاجي بالمدافع التركي يوسف أكتشيشيك، إلى جانب السنغالي خاليدو كوليبالي، والفرنسي ثيو هيرنانيز، وأبعد علي البليهي ومحمد كنو، بعد أن شاركا في المواجهة الدورية أمام الفريق ذاته الأسبوع الماضي.

وضمت التشكيلة الأساسية للأزرق العاصمي كلًا من المغربي ياسين بونو في حراسة المرمى، وأكتشيشيك وكوليبالي، وتمبكتي، وثيو في الدفاع، وناصر الدوسري، والبرتغالي روبن نيفيش، والصربي سافيتش، وسالم الدوسري والبرازيلي مالكوم فيليبيو في الوسط، والأوروجواني داروين نونيز في الهجوم وحيدًا.

وكان الأزرق، تجاوز الأخدود في ثمن النهائي بهدف وحيد سجل عن طريق البرازيلي ماركو ليوناردو.