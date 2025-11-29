جوميز يعتمد سعدان وايكامبي

أبعد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، الرأس الأخضري ويسلي ديلجادو وعبد العزيز الفواز من القائمة الأساسية التي ستخوض مواجهة الهلال في ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تلعب عند الـ 05:45 على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس»، السبت.

وعاد المغربي مروان سعدان، قائد الفريق، والكاميروني وتوكو ايكامبي إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن غاب الأول عن المواجهة الدورية أمام الأزرق الأسبوع الماضي، وجلس الثاني على دكه البدلاء، وشارك في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها «النموذجي» 1ـ2.

وضمت قائمة جوميز كلًا من فرناردو باتشيكو، وسعيد باعطيه، وجورج فيليب، وزياد الجري، وسفيان بن دبكه، وسعدان، ايكامبي، وزايدو يوسف، وعبد العزيز الفواز، ومراد باتنا، وماتياس فارجاس.

وتأهل الفتح لهذا الدور بعد الفوز على الرياض في ثمن النهائي بهدفين دون مقابل، سجلت عن طريق مراد باتنا، وفهد الزبيدي.