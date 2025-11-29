أفضلية الكأس.. بدأت شبابية وتحوّلت إلى الاتحاد

حسمت المواجهات بين فريق الاتحاد الأول لكرة القدم والشباب ثلاثة ألقابٍ في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتُحدِّد مساء السبت في جدة المتأهِّل منهما إلى نصف نهائي النسخة الجارية.

وبعد تفوُّق شبابي واضح أمام «النمور» في الكأس، بعد عودتها عبر موسم 2007ـ2008، انحازت النتائج تمامًا إلى الفريق الغربي.

ولقاء السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، هو التاسع بينهما في إطار البطولة منذ استئنافها.

وتُوِّج الشباب بلقبي نسختي 07ـ2008 و08ـ2009 إثر تغلُّبه على الاتحاد في المباراتين النهائيتين، 3ـ1 و4ـ0، على الترتيب.

وردّ «النمور» جزئيًّا على ذلك بخطف لقب 12ـ2013 من أمام «الليوث»، عقِب الفوز عليهم في النهائي 4ـ2.

كما حرموا الشباب من بلوغ نهائي نسختي 09ـ2010 و24ـ2025، حيث تفوَّقوا عليه في الأولى 4ـ1 بمجموع مواجهتي ذهاب وإياب ضمن دور الأربعة، وفي الثانية هزموه 3ـ2 لحساب الدور ذاته الذي يُلعَب من مباراة واحدة منذ 2014.

وعبَر الاتحاد إلى نصف نهائي نسخة 2017ـ2018 بعدما هزم الشباب 3ـ1 لحساب دور الثمانية، وفي النهاية حصد اللقب أمام الفيصلي.

وابتسمت ركلات الترجيح للاتحاديين أمام الفريق ذاته، في دور الـ 16 من نسخة 22ـ2023. وبعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1ـ1، لجأ الفريقان إلى الترجيحيات وحسمها «النمور» 4ـ3.

ويحمل الاتحاد لقب الكأس، التي تُوِّج بها مطلع الصيف الماضي أمام القادسية.