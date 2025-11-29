أموريم: فقدنا السيطرة.. والأعذار مرفوضة

رفض البرتغالي روبن أموريم، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقديم أي أعذار تجاه الانتقادات التي توجه لهم بسبب المستوى المتذبذب الذي يقدمونه، خاصة في ناد مطالب دائمًا بالنجاح، مشددًا على أنهم يجب أن يكونوا في وضع أفضل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنه وبعد موسم أول ضعيف تحت قيادة أموريم، بدأ الموسم الجديد بتعثر، لكن الأمور أخذت تتحسن عندما حقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية ثم تعادلين متتاليين بنتيجة 2ـ2 خارج ملعبه.

وحصد يونايتد نقاطًا متأخرة بعد أن فشل في الحفاظ على تقدمه أمام كل من نوتنجهام فورست وتوتنام، وزادت الخسارة أمام إيفرتون بهدف نظيف في الدوري الممتاز الإثنين الماضي من تفاقم مشكلة الفرص الضائعة التي يمر بها الفريق.

وجعلت هذه الخسارة، الاستعداد لمباراة الأحد أمام كريستال بالاس صعبة، لاسيما وأن الفريق المنافس كان لديه وقت أقل للتحضير مقارنة بيونايتد، بعد أن خاض مباراة في دوري المؤتمر أمام ستراسبورج الخميس.

وعن أهمية الفوز في مباراة الأحد قال أموريم في مؤتمر صحافي السبت: «في نادينا الوضع نفسه، لأننا العام الماضي كنا مضطرين للفوز في كل مباراة طوال الوقت.. تحملنا الكثير من الأمور، والكثير من الانتقادات لأننا لم نكن نفوز، لذلك في نادينا لا توجد أعذار».

وأكد: «قلت الشيء نفسه العام الماضي، عندما كنا في أوروبا، وقلته العام الجاري، عن المزايا والعيوب لعدم المشاركة في أوروبا، لذلك لا توجد أعذار. سواء العام الماضي أو العام الجاري، علينا دائمًا الفوز بالمباريات».

وبسؤاله عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل لاحتلال فريقه المركز العاشر في جدول الترتيب، قال أموريم: «أعتقد أنه لو نظرت إلى المباريات، كان يجب أن نحصل على نقاط أكثر، لأننا سيطرنا على بعض منها، وكان لدينا الأفضلية في بعضها، لكننا فقدنا تلك السيطرة، وهذا أمر مخيب للآمال، ومحبط، خاصة في المباراة الأخيرة».

ويحتل يونايتد المركز العاشر بـ 18 نقطة جمعها من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات بعد مرور 12 جولة، فيما يملك بالاس 20 نقطة في المركز الخامس.