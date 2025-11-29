4 تغييرات شبابية.. وكاراسكو أساسيا

يواجه فريق الشباب الأول لكرة القدم نظيره الاتحاد، السبت، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة بتشكيلة أساسية ضمت سبعة لاعبين أجانب أبرزهم البلجيكي يانيك كاراسكو العائد من الإصابة.

واعتمد الإسباني إيمانويل ألجواسيل على البلجيكي كاراسكو أساسيًا بعد تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن مواجهة الخلود في تاسع جولات دوري روشن السعودي.

وإلى جانب كاراسكو، تألفت قائمة اللاعبين الأجانب من البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى، الهولندي ويسلي هوديت، الإسباني أوناي هيرناديز، الإنجليزي جوش براونهيل، الفرنسي ياسين عدلي والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

فيما ضمت التشكيلة أربعة لاعبين محليين، وهم: نواف الغليميش، محمد الشويرخ، سعد بالعبيد، وهمام الهمامي.

وشهدت القائمة الأساسية 4 تغييرات مقارنة بالتي شاركت في مباراة الخلود الماضية، وتضمنت مشاركة كل من الغليميش وعدلي والهمامي وكاراسكو على حساب محمد حربوش وحسين الصبياني وفيصل الصبياني وعبد الله معتوق الذين كانوا أساسيين في آخر مواجهة.