الزمالك يهدي تشيفز التعادل.. وأوتوهو يسقط بلوزداد برباعية

ارتكب محمد صبحي، حارس مرمى فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم، خطأ فادحًا في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني ليهدي مضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي التعادل 1-1 السبت ضمن كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأخفق صبحي في التعامل مع تمريرة عرضية ليضعها في شباك فريقه بعدما كان سيف الجزيري، الذي خرج مصابًا في بداية الشوط الثاني، منح الفريق المصري التقدم مبكرًا بعد ثلاث دقائق بتسديدة من داخل المنطقة بعد خروج خاطئ من حارس المرمى. وألغى الحكم هدفًا للزمالك سجله الجزيري في الدقيقة التاسعة بسبب وجود خطأ ضد مدافع قبلها.

ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين ليحتل المركز الثاني بفارق نقطتين خلف مواطنه المصري البورسعيدي الذي يتصدر المجموعة الرابعة. ويحتل كايزر تشيفز المركز الثالث بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثالثة، تجرع شباب بلوزداد الجزائري هزيمة منكرة 4ـ1 أمام مضيفه أوتوهو الكونجولي. وتأخر شباب بلوزداد بثلاثية نظيفة في الشوط الأول بدأت بهدف جيوردي نديكيت «12».

ومنح هذا الهدف الثقة لأصحاب الأرض، وجعلهم يضغطون بقوة على دفاع الفريق الجزائري لينقذ الحارس فريد شعال مرماه من هدفين محققين.

وتواصل ضغط الفريق الكونجولي أمام أداء باهت لبلوزداد ليأتي ثاني الأهداف عن طريق بانديوجو ديالو في «26».

وبعدها بثلاث دقائق فقط، عاد زميله ايلينجا قوسيم، ليسجل ثالث الأهداف بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتأخر مفاجئ لفريق المدرب سيد راموفيتش الذي كان قد حقق الفوز في مستهل مشواره بثنائية أمام سنيجيدا بلاك ستارز التنزاني متذيل الترتيب.

وفي الوقت الذي انتظر فيه جمهور بلوزداد ردًا قويًا من الفريق بعد التغييرات التي أجراها المدرب في الشوط الثاني، سجل رافيلي أوبيمي هدفًا رابعًا في الدقيقة 65 قبل أن ينجح البديل عبد الرحمن زيان في حفظ ماء الوجه بتسجيل الهدف الوحيد لشباب بلوزداد في مباراة للنسيان من ركلة جزاء «82».

وبهذه النتيجة تصدر أوتوهو المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ستيلينبوش الجنوب إفريقي وشباب بلوزداد، بينما يتذيل سنيجيدا بلاك التنزاني الترتيب بدون نقاط.