جوميز: الهلال هزمنا بأهداف متشابهة

نوَّه البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، بارتكاب لاعبيه أخطاءً فردية مكررة أدت إلى تسجيل الهلال 3 أهداف متشابهة في مرماهم خلال موقعة ربع نهائي كأس الملك، السبت، مشيرًا إلى تراجع مستواهم دفاعيًّا، على الرغم من تحسنهم هجوميًّا مقارنة بلقاء الخصم ذاته الأسبوع الماضي ضمن بطولة دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال جوميز: «مقارنةً بالمباراة السابقة، حاولنا إيجاد حلول هجومية أفضل لفريقنا، وكنَّا ندرك ضرورة عدم ترك مساحات لهم، ومع ذلك منحناهم الفرصة بأخطاء فردية للتسديد من العمق أمام منطقة الجزاء».

وأضاف: «3 أهداف جاءت بالطريقة ذاتها، تسديدة من العمق، إضافة إلى ركلة ركنية، وصنعنا فرصًا أكثر من المباراة الماضية، لكن الهلال استحق الانتصار».

وتابع: «الفرق بين هذه المباراة وسابقتها هو تغطية عمق الملعب. وجدوا مساحات للتسديد واستغلوها».

وكشف المدرب عن توقعه تشكيل الهلال باستثناء شاغل مركز الظهير الأيمن، لافتًا إلى لعب المنافس المباراة بطريقة مشابهة للقاء الدوري، مع تقريب البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، إلى منطقة جزاء الفتح.

واستطرد: «لديهم لاعبون ممتازون حتى لو استخدموا الحلول ذاتها، والهلال يستطيع تغيير طريقة اللعب في أي مباراة دون استبدال الأسماء المشاركة، وهذه نقطة قوة لديهم».

وفاز الفريق العاصمي على الفتح 2ـ1 بصعوبة السبت الماضي في تاسع جولات «روشن»، وبعد أسبوع واحد اكتسح منافسه الأحسائي 4ـ1 وصعد إلى نصف نهائي الكأس.