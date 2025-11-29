إنزاجي: الكأس هدفنا.. وانتصاراتنا لا تتوقف

عدَّ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، ما قدَّمه لاعبوه أمام الفتح، السبت، ضمن ربع نهائي كأس الملك، برهانًا على استطاعتهم اللعب بمستوى أعلى مما أظهروه في مواجهة الخصم ذاته الأسبوع الماضي لحساب بطولة دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمرٍ صحافي، تلا اللقاء الذي انتهى هلاليًّا بنتيجة 4ـ1، قال المدرب: «قدمنا مباراةً ممتازةً ضد الفتح. نعرف جيدًا أن بإمكاننا الأداء بصورةٍ أفضل أمام هذا المنافس، وفي لقاء الدوري حدثت بعض التعثرات، لكننا اليوم أظهرنا مستوى رائعًا».

وأضاف: «المباراة كانت تحمل لنا أهميةً كبيرةً، لأننا متمسكون بتحقيق بطولة الكأس».

وردًّا على احتمالية تغيير المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ذكر إنزاجي: «تبقَّى شهرٌ على النافذة، واليوم أعجبني أداء نونيز، والإصابة التي تعرَّض لها ليست في موضع سابقتها، وإنما في الساق الأخرى، وننتظر الفحص الطبي لتقييمه، وهو لاعبٌ جيدٌ، ويؤدي ما عليه».

وأشار الإيطالي إلى تأثير ضغط جدول المباريات على معدَّل الحصص التدريبية للفريق خلال الفترة الماضية، مبينًا حاجة اللاعبين لتمارينَ جماعيةٍ أكثر.

وتابع: «استطعنا تحقيق 13 انتصارًا على التوالي بفضل هؤلاء اللاعبين رغم وجود صعوباتٍ وإصاباتٍ، وأشكر الجماهير على مؤازرتها، وسعيدٌ بوجودي في الرياض ومع الهلال ومشجعيه الذين يعطوننا دعمًا كبيرًا على أرض الملعب».

وأبدى المدرب ارتياحه لأسلوب العمل داخل النادي، لا سيما في الفئات السنية، مشيرًا إلى وجود عناصر واعدة لفتت انتباهه، وأشرك بعضها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أهمية استرداد اللاعبين المصابين مثل متعب الحربي، الظهير الأيسر، وحمد اليامي، الظهير الأيمن، مبينًا أن الأداء سيتحسَّن أكثر مع عودتهم.

وفاز الفريق العاصمي على الفتح 2ـ1 بصعوبةٍ، السبت الماضي، في تاسع جولات «روشن»، وبعد أسبوعٍ واحدٍ، اكتسح منافسه الأحسائي 4ـ1، وصعد إلى نصف نهائي الكأس.