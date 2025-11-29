توقف الهلال.. معسكر في العين وتجريبية أمام المحرق

أعلن نادي الهلال تنظيم معسكر إعدادي للفريق الأول لكرة القدم في مدينة العين الإماراتية استغلالًا لفترة توقف منافسات الموسم الرياضي بسبب بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وطبقًا لما جاء عبر الموقع الإلكتروني للهلال، سيغادر الفريق، الأحد 7 ديسمبر المقبل، إلى الإمارات لخوض المعسكر الذي ستتخلله مباراة تجريبية أمام المحرق البحريني في الـ 13 من الشهر ذاته.

وسيعود الفريق بعد المباراة إلى الرياض من أجل استكمال تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، التي يبدأها بملاقاة مضيفه التعاون، 19 ديسمبر، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وكشف موقع الهلال عن منح الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، لاعبيه راحة 7 أيام، بعد الفوز على الفتح 4ـ1، السبت، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.