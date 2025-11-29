الأخضر.. رينارد يكتفي بالدراجات الهوائية

دشَّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، السبت، تدريباته في الدوحة العاصمة القطرية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 والتي تنطلق منافساتها الإثنين وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

واكتفى لاعبو الأخضر بحصة استرجاعية في منطقة أسباير باستخدام الدراجات الهوائية.

وانتظم الصقور صباح السبت في مقر المعسكر، باستثناء لاعبي فريقي الهلال والاتحاد، الذين سيلتحقون صباح الأحد، عقب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواصل المنتخب السعودي في تمام الـ 06:00 من مساء الأحد تدريباته في حصة تدريبية ستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى.

واختار الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، قائمةً مكوَّنةً من 23 لاعبًا لخوض البطولة العربية تضم نواف العقيدي، وعبد الرحمن الصانبي، وراغد نجار، ونواف بوشل، ومحمد سليمان، وجهاد ذكري، وحسان تمبكتي، وعبد الإله العمري، ووليد الأحمد، وعلي مجرشي، ومحمد أبو الشامات، وأيمن يحيى، وناصر الدوسري، وعبد الله الخيبري، ومحمد كنو، ومراد الهوساوي، ومصعب الجوير، وسالم الدوسري، وعبد الرحمن العبود، وصالح أبو الشامات، وعبد الله الحمدان، وصالح الشهري، وفراس البريكان.

ويبدا الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة عمان الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الأولى، ثم يلاقي جزر القمر الجمعة، ويختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة المغرب 8 ديسمبر.