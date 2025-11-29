«انسجام عالمي 2».. الثقافة الباكستانية تستقبل الزوار

دشّنت وزارة الإعلام فعاليات ثقافة باكستان ضمن مبادرة «انسجام عالمي 2»، السبت، التي تنظّمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبمبادرة من برنامج جودة الحياة في حديقة السويدي بالرياض لتعزيز التواصل مع المقيمين وإبراز التنوع الثقافي الذي تحتضنه السعودية عبر سلسلة من الأنشطة والفعاليات.

وتستمر فعاليات ثقافة باكستان ثلاثة أيام، تقدّم خلالها عروضًا ثقافية وأنشطة تفاعلية ومواكب احتفالية.

وتضم الفعالية أركانًا تراثية تعكس ملامح الثقافة الباكستانية، من الأزياء التقليدية والحرف اليدوية، إلى جانب تجارب تذوّق لأبرز الأطباق التي تعبّر عن ثراء المطبخ الباكستاني وتنوعه.

وشهد اليوم الأول استعراض الفرق الشعبية والتعريف بالثقافة، وتقديم عرض تفاعلي من طلاب إحدى المدارس الباكستانية في السعودية.

ودعت الوزارة أبناء الجالية الباكستانية والمقيمين من مختلف الجنسيات إلى زيارة موقع الفعاليات والاستمتاع بما تقدّمه من برامج متنوعة، مشيرةً إلى أن المبادرة تسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف الثقافات وتؤكد مكانة السعودية بوصفها ملتقى للتواصل بين الشعوب ومركزًا للإبداع الثقافي العالمي.

مبادرة انسجام عالمي

وتستهدف مبادرة انسجام عالمي استعراض ثقافة 14 مقيمة في السعودية، عبر العروض اليومية والأنشطة الثقافية المتنوعة وتسليط الضوء على حياة المقيمين في السعودية بمختلف جوانبها، علاوةً على أوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، والجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لرفع جودة الحياة في المدن السعودية.