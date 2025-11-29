بضربة يابانية.. موناكو يذيق باريس الخسارة الثانية

تلقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم خسارته الثانية في الدوري الموسم الجاري بسقوطه بالجولة الـ 14 بهدف دون رد أمام مضيفه موناكو الذي كسر بدوره سلسله هزائمه الثلاث.

أحرز الياباني تاكومي مينامينو الهدف الوحيد في الدقيقة 68 من المباراة التي جرت على ملعب لويس الثاني معقل فريق إمارة موناكو.

وحافظ موناكو على تفوقه في النتيجة رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع الألماني تيلو كيرير في الدقيقة 80، ورفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس.

أما باريس فتجمد رصيده عند 30 نقطة، ويبقى مهددًا بفقدان الصدارة حيث يلاحقه مرسيليا ولانس بتساويهما برصيد 28 قبل مباريات هذه الجولة.

كان موناكو الأكثر سيطرة وخطورة على المرمى، وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة، حيث ارتدت تسديدة محمد ساليسو من القائم «33».

وشهدت المباراة مشاركة الدولي الفرنسي السابق بول بوجبا للمرة الثانية مع موناكو في الدوري بعد غياب لأكثر من عامين، بعد أن نزل بديلًا لمينامينو في الدقيقة 85. وكانت مباراته الأولى في الخسارة أمام أمم رين 1-4 الجولة الماضية.

وسجل ساليسو هدفًا في الدقيقة 40 لكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد VAR باحتساب تسلل ضد زميله جوردان تيزي.

في المقابل، لم تشكل محاولات نجوم باريس، فيتينيا ولي كانج إن وخفيتشا كفاراتسخيليا، الخطورة الكافية لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي بدون أهداف.

تحسن أداء الفريق الباريسي في الشوط الثاني، واقترب من مرمى موناكو بمحاولات خطيرة في أول ربع ساعة، حيث أضاع كفاراتسخيليا وسيني مايولو فرصتين محققتين.

بعدها دفع المدرب الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بالثنائي عثمان ديمبلي وكينتن نجانتو مكان لي كانج إن وسيني مايولو، أملًا في خطف هدف التقدم.

لكن موناكو باغت ضيفه، عندما مرر ساليسو كرة طولية إلى الروسي ألكسندر جولوفين الذي انطلق بسرعته من الجهة اليسرى، ولعب كرة عرضية أكملها مينامينو بقدمه في الشباك ليتقدم موناكو بهدف في الدقيقة 68، وهو الثالث له في الدوري.

في الدقائق الأخيرة شارك جونسالو راموس مكان فابيان رويز في محاولة لتنشيط الهجوم الباريسي، بينما دخل بوجبا مكان مينامينو، كما شارك آنسو فاتي وميكا بيريث وكيربين دياتا من مقاعد بدلاء فريق موناكو.

ولكن قبل كل هذه التبديلات بدقائق قليلة حصل المدافع الألماني تيلو كيرير على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف ضد إبراهيم مباي جناح باريس، ليكمل موناكو اللقاء بعشرة لاعبين.

حاول باريس استغلال النقص العددي في صفوف منافسه خاصة مع احتساب الحكم سبع دقائق وقتًا بدل ضائع، لكن البرتغالي جواو نيفيز وفيتينيا ثنائي الوسط أضاعا ثلاث محاولات، قبل إطلاق صافرة النهاية، ليسقط حامل اللقب للمرة الثانية الموسم الجاري بعد خسارته في الكلاسيكو أمام مرسيليا.