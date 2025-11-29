بعد 10 مباريات.. دومبيا يفتتح أهدافه

افتتح المالي محمدو دومبيا، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أهدافه مع «النمور» بعد أن هز شباك الشباب خلال المواجهة التي جرت، السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأحرز دومبيا البالغ من العمر 21 عامًا الهدف عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20 من المباراة، ليفرض التعادل على الشباب الذي تقدم بهدف السبق عن طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله عند الدقيقة 14.

ومهد هدف لاعب الوسط المالي الطريق لانتصار فريقه على الشباب 4ـ1 وبلوغ نصف نهائي كأس الملك بعد أن أضاف زميله الفرنسي كريم بنزيما ثلاثة أهداف أخرى.

ووقع دومبيا على هدفه الأول مع الاتحاد في مباراته العاشرة في مختلف المسابقات، علمًا أنه صنع هدفين ضمن مشوار فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وانضم المالي محمدو دومبيا إلى صفوف الاتحاد في سبتمبر الماضي قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي بموجب عقد يمتد 5 أعوام وينتهي في صيف 2030.