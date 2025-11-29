بعد رباعية برشلونة.. بلباو يتنفس بثنائية ليفانتي

تغلَّب فريق أتلتيك بلباو الإسباني الأول لكرة القدم على مضيفه ليفانتي 2ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري.

ورفع بلباو رصيده إلى 20 نقطةً في المركز الثامن بفارق ثماني نقاطٍ خلف المراكز الأربعة الأولى.

وصالحَ الفريق جماهيره بعد خسارته برباعيةٍ نظيفةٍ أمام برشلونة في الجولة الماضية، والتعادل دون أهدافٍ مع سلافيا براغ التشيكي ضمن دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد ليفانتي عند تسع نقاطٍ في المركز الـ 19 قبل الأخير.

وسجل بلباو الهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق فيرناندو نافارو، وأضاف نيكو ويليامز الهدف الثاني «44».

وكان خيتافي استهل مباريات الجولة، الجمعة، بتغلُّبه على إلتشي 1ـ0، فيما تعادل ريال مايوركا وأساسونا 2ـ2، وفاز برشلونة على ألافيس 3ـ1، السبت. وتختتم مباريات اليوم بلقاء أتلتيكو مدريد وريال أوفييدو.