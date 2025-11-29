دورتموند يعود بنقاط ليفركوزن

تغلب فريق بروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم على مضيفه باير ليفركوزن 2ـ1 السبت لحساب الجولة الـ 12 من دوري الأولى.

افتتح دورتموند التسجيل بواسطة ارون أنسيلمينو لاعب منتخب الأرجنتين للشباب، ليصوب الكرة في الشباك بضربة رأس إثر ركلة حرة نفذها دانييل سفينسون «41».

وفي الحصة الثانية أضاف كريم أديمي الهدف الثاني لدورتموند برأسية أيضًا إثر تمريرة عرضية من فابيو سيلفا في الدقيقة 65. وصمد الفريق أمام باير ليفركوزن الذي نجح في النهاية بتسجيل هدفه الوحيد عن طريق البديل كريستيان كوفاني «83» بعد أن سدد يوناس هوفمان كرة قوية ارتدت من العارضة.

ورفع دورتموند رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيج الثاني، وبفارق نقطتين أمام ليفركوزن الذي تراجع للمركز الرابع بـ 23.

ويتصدر بايرن ميونيخ، حامل اللقب، الترتيب برصيد 34 بعد فوزه 3-1 على سانت باولي في وقت سابق السبت.