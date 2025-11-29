نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية

اكتسح فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم مضيفه إيفرتون 4ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، مسجلًا فوزه الأول خارج ملعبه الموسم الجاري والثاني تواليًا بعد أن تغلَّب في الجولة الماضية على مانشستر سيتي 2ـ1.

ورفع الفريق رصيده إلى 18 نقطةً في المركز الـ 11، فيما تجمَّد إيفرتون بالعدد نفسه من النقاط في المركز الـ 14 بعد أن استقبلت شباكه أربعة أهدافٍ للمرة الأولى في ملعبه الجديد على ضفاف نهر ميرسي.

وتقدم نيوكاسل بهدفٍ مبكرٍ للغاية، سجله مالك تياو بضربة رأسٍ بعد ركلةٍ ركنيةٍ، نفذها لويس مايلي عقب مرور 52 ثانيةً، وهو الأسرع في الدوري الموسم الجاري، وأضاف مايلي الثاني بتسديدةٍ يساريةٍ من على حدود منطقة الجزاء إثر تمهيدٍ من زميله دان بيرن «25».

وعزَّز المهاجم الألماني نيك فولتيماده النتيجة بالثالث بكرةٍ، أرسلها من فوق الحارس جوردان بيكفورد «45». وفي الشوط الثاني، أضاف تياو الهدف الثاني له والرابع لنيوكاسل «58» بضربة رأسٍ بعد كرةٍ عرضيةٍ من لويس هال.

وحاول إيفرتون تقليص الفارق بهدفٍ، سجله ثيرنو باري، لكنْ تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يدٍ «64»، وبعد خمس دقائق، أحرز ديوسبري هال الهدف الوحيد لأصحاب الملعب بتسديدةٍ من داخل منطقة الجزاء.