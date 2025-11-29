ألجواسيل: الهدف الثاني صعّب المباراة

تحسر الإسباني إيمانويل ألجواسيل، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، على الخسارة أمام الاتحاد 1ـ4 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، متطلعًا إلى الأفضل في المباريات المقبلة.

وقال ألجواسيل في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة، السبت: «تقدمنا بالهدف الأول، وبعد ثلاث دقائق نجح الاتحاد في تعديل النتيجة، وسجل الهدف الثاني الذي صعب علينا الوضع قبل نهاية الشوط الأول».

وأضاف مدرب الشباب: «حاولنا منافسة الاتحاد، ولكنه كان أفضل منا بكثير، ويستحق الفوز».

واشتكى المدرب الإسباني من تأثير الإصابات على أداء فريقه، مؤكدًا أن اللاعبين العائدين من الإصابة لم يكونوا في كامل جاهزيتهم.