الزوارق السريعة.. جدة تزف تورينتي بلقب عالمي

حقق شون تورينتي، لاعب فريق فيكتوري الإماراتي، المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «F1H2O»، جائزة جدة الكبرى 2025، السبت.

وتوَّج الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة، الفائزين في منافسات البطولة.

وجرى التتويج خلال حفلٍ كبيرٍ، نُظِّم في موقع السباق على واجهة أبحر الشمالية ضمن فعاليات موسم جدة 2025، ليودِّع محبو الرياضات البحرية، بعد ثلاثة أيامٍ، أول استضافةٍ لجدة لمنافسات هذه الرياضة العالمية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 40 عامًا.

وشاركت في البطولة عشرة فرقٍ، من أبرز أبطال العالم بعدد 20 زورقًا سريعًا، وحقق المتسابق يوناس أندرسون، من فريق دولة السويد، الجائزة الفضية بحصوله على المركز الثاني، فيما نال المتسابق بارتيك مارساليك، من فريق ستروموي ريسينج من النرويج، الجائزة البرونزية.

وتُعدُّ هذه البطولة أول حدثٍ من نوعه يُنظَّم في مياه البحر الأحمر، واحتضنت جدة المتسابقين والجماهير في أجواءٍ، جمعت بين الحماس الرياضي والبحري.

وتُمثِّل البطولة واحدةً من أبرز فعاليات موسم جدة 2025، وتُسهم في تنوُّع التجارب الترفيهية والرياضية، وتقديم محتوى نوعي، يجمع بين المتعة والترفيه، ويرسِّخ حضور جدة بوصفها وجهةً سياحيةً متكاملةً، تجمع بين الأصالة والحداثة على ساحل البحر الأحمر.