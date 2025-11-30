آل الشيخ يرأس مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض

أكد المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، خلال مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض، الذي جرى السبت، أن فكرة عقد المؤتمر جاءت استجابةً لاحتياجات المشهدين الفني والبحثي في العالم العربي بوصفه مؤتمرًا يسهم في تقديم أبحاثٍ، تدرس الأنماط الموسيقية، وتوثق المقامات والإيقاعات، وتستكشف سبل تطويرها وفق دور السعودية في دعم الفنون، داعيًا إلى اكتمال عمليات توثيق المقامات الشرقية الصوتية خلال العامين المقبلين، وآملًا أن يمتد التوثيق ليشمل المقامات الشرقية في إيران، بما يعزز شمولية العمل ويثري المحتوى الموسيقي العربي والشرقي.

وفي مستهل كلمته، رفع آل الشيخ أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قائد المسيرة وعرَّاب الرؤية، على ما يقدمانه من دعمٍ كبيرٍ ومتواصلٍ لقطاعي الترفيه والثقافة، وما يوليه سمو ولي العهد من اهتمامٍ استثنائي بصناعة المعرفة، وتطوير المنظومة الفنية والثقافية في السعودية.

كذلك قدَّم شكره للأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، على جهوده الكبيرة في تطوير القطاع الثقافي، ودعمه المستمر للمبادرات التي تعزز الهوية السعودية، وتفتح المجال أمام الإبداع بمختلف أنواعه.

وأكد المستشار خلال كلمته أهمية أن يكون هناك تنسيقٌ كاملٌ، وتكاملٌ بين جميع الجهات المعنية في العمل الموسيقي، بما يضمن توثيق المقامات الشرقية الصوتية، وتصويرها، وتسجيلها وفق منهجيةٍ علميةٍ موحَّدةٍ، مع الاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يوفرها «استديو مرواس» لدعم هذا المشروع.

وأشار إلى ضرورة العمل على إيجاد مقرٍّ مخصَّصٍ لتعليم الموسيقى، يكون قادرًا على استيعاب الاحتياجات الأكاديمية، وتدريب الأجيال القادمة.

وبيَّن أن الهدف النهائي لهذا المشروع، هو أن تصل نتائجه ومخرجاته إلى كل معهدٍ موسيقي في العالم، بما يعزز مكانة الموسيقى العربية، ويجعلها جزءًا من المراجع الأكاديمية الدولية.

وشدَّد آل الشيخ على أهمية التكامل العربي في هذا المجال قائلًا: «نحن يدٌ واحدةٌ، والرياض وجميع العواصم العربية هي عواصم للفن»، مؤكدًا أن التعاون هو الأساس في نجاح هذه المشروعات المشتركة.

كما وجَّه شكره لفنان العرب محمد عبده، مشيرًا إلى أن الفرقة الموسيقية المصاحبة له تضم 50% من العازفين السعوديين، وهو ما يعد إنجازًا مهمًّا، يعكس تطور الكفاءات السعودية في هذا المجال.

وأوضح آل الشيخ أن هذا المؤتمر يمثِّل خطوةً علميةً مهمةً لحفظ التراث الموسيقي العربي، وربط الأجيال ببعضها من خلال جمع الخبراء والباحثين تحت سقفٍ واحدٍ لإثراء هذا المجال المعرفي الواسع، وترسيخ العمل العلمي المشترك في توثيق الهوية الموسيقية العربية.

وعبَّر عن شكره وتقديره للمشاركين في هذا المؤتمر الذي يجمع أهل الخبرة والبحث والمهتمين بالمجال الموسيقي من مختلف أنحاء العالم العربي، مؤكدًا أن حضورهم يعكس الاهتمام المشترك بتطوير هذا الحقل المعرفي، وتعزيز العمل العلمي العربي في مجال الموسيقى.

وبيَّن أن الهدف الرئيس من المؤتمر، هو الخروج بنتائجَ عمليةٍ، تخدم الباحثين، وتحفظ التراث الموسيقي العربي، وتفتح آفاقًا أوسع للعمل المشترك بين الدول العربية، بما يسهم في دعم الدراسات المتخصصة، وتعزيز التعاون في مجالات التوثيق والتطوير الموسيقي.

ونوَّه إلى أهمية التكامل بين القطاعات في السعودية، موضحًا أن العمل الجاري لا تقوم عليه جهةٌ واحدةٌ منفردةٌ، بل يعتمد على تعاونٍ وثيقٍ بين مختلف المؤسسات، بحيث يكمل كل قطاعٍ الآخر بصورةٍ تسهم في تعزيز قوة المخرجات وعمقها.

وأشار إلى أن التجارب الماضية أثبتت أن المشروعات الكبرى لا تتحقق إلا بتكاتف الجهود، وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية.

وأوضح آل الشيخ، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس نموذجًا واضحًا لهذا التكامل حيث أتاح التعاون بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه آفاقًا أوسع للعمل، وفتح مساحاتٍ أكبر لإنجاز المشروعات العلمية المشتركة، وهو ما يعزز حضور السعودية إقليميًّا ودوليًّا في المجالات الثقافية والموسيقية.

وفي ختام كلمته، أكد أنه استمع بعنايةٍ إلى التوصيات والملاحظات التي تقدَّم بها رؤساء اللجان من مختلف الدول المشاركة، مشدِّدًا على أن جميع هذه التوصيات ستكون محل اهتمامٍ وعنايةٍ كاملةٍ، وسيجري دراستها بشكلٍ شاملٍ بما يحقق الأهداف المشتركة، ويدعم الجهود العربية في مجال التوثيق الموسيقي.

كذلك وجَّه شكره لجميع اللجان والباحثين والمختصين المشاركين في هذا المؤتمر، معربًا عن تقديره لكل مَن أسهم في هذا العمل العلمي المهم، ومؤكدًا دعمه جهودهم في المراحل المقبلة، سائلًا الله التوفيق للجميع في أعمالهم المقبلة.

وبعد ثمانية أشهرٍ من العمل المتواصل، الذي انطلق من خلال لجانٍ عدة، تشكل الوطن العربي، إضافةً إلى تركيا، أوصى مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض بمجموعةٍ شاملةٍ من التوصيات الهادفة إلى صون التراث الموسيقي العربي وتطويره والارتقاء بجهود البحث والتوثيق في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وقد جاءت هذه التوصيات في إطار رؤيةٍ موسيقيةٍ موحَّدةٍ، تستشرف مستقبلًا أكثر تطورًا للمقامات والإيقاعات والآلات الموسيقية العربية، وتدعو إلى اعتماد مخرجاتٍ علميةٍ متماسكةٍ، تعزز حضور الموسيقى العربية في العالم.

وأكدت التوصيات أهمية تنفيذ مشروعٍ عربي شاملٍ لتوثيق المقامات والإيقاعات والآلات الموسيقية وفق منهجياتٍ علميةٍ دقيقةٍ، تشمل التدوين والتحليل والمسح الميداني والرجوع إلى المراجع التاريخية، إلى جانب حفظ التراث الشفهي، وإعادة تسجيل النماذج النغمية القديمة والحديثة، بما يؤسِّس لمرجعٍ عربي موثقٍ، يكون نقطة انطلاقٍ لأجيال الباحثين والممارسين.

وشدَّد المؤتمر على ضرورة إنشاء منظوماتٍ رقميةٍ حديثةٍ، تشمل مكتباتٍ إلكترونيةً مفتوحةً، ومنصَّاتٍ تعليميةً تفاعليةً متخصِّصةً في المقامات والإيقاعات، وتطبيقاتٍ عبر الهواتف الذكية، تتيح الوصول السهل إلى المحتوى المكتوب والمسموع والمرئي. كما دعت التوصيات إلى تسجيل الأعمال الموسيقية والتقليدية بطريقةٍ صوتيةٍ وبصريةٍ عالية الجودة، بما يضمن توفير نماذج معتمدةٍ ودقيقةٍ للدارسين والمهتمين.

وأوصى المؤتمر أيضًا بإطلاق أكاديميةٍ عربيةٍ عليا للعلوم والفنون الموسيقية، تكون أول مؤسسةٍ بحثيةٍ وتعليميةٍ متخصِّصةٍ في دراسة الموسيقى العربية، وتعمل على تطوير المناهج الأكاديمية وتعزيز الدراسات المقامية والإيقاعية، ودعم الباحثين الشباب، وربط الموسيقى العربية بالمعايير العلمية الحديثة مع الحفاظ على خصوصيتها الأصيلة.

وفي سياقٍ متصلٍ، دعا المؤتمر إلى إدراج التراث الموسيقي العربي بكل مدارسه وتنوعه في المناهج التعليمية، وتضمين الإيقاعات والطبوع والآلات المحلية في برامج التعليم الموسيقي في المدارس والمعاهد ومراكز التدريب، بما يسهم في تعزيز وعي الأجيال الجديدة بهذا الإرث الكبير.

كما أوصى المؤتمر بتنظيم مسابقةٍ سنويةٍ عربيةٍ لأفضل بحثٍ، أو كتابٍ في الفكر الموسيقي، وتكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الموسيقى العربية والبحث العلمي، وتشجيع عمليات تحقيق المخطوطات الموسيقية، ودراسة القوالب والصيغ الغنائية والآلات التراثية وطرق الأداء.

ودعا المؤتمر إلى توسيع جهود تسجيل الأعمال الموسيقية النادرة في مختلف الدول العربية، وإنشاء أرشيفٍ موسيقي، يشمل التسجيلات التاريخية والمواد الوثائقية المهددة بالاندثار بهدف حفظها وإتاحتها للباحثين.

وتضمنت التوصيات كذلك أهمية مراجعة ما يتم إنجازه من أعمالٍ توثيقيةٍ بشكلٍ مستمرٍّ لتصحيح الثغرات، والارتقاء بجودة الأداء العلمي، وتشجيع تبادل الخبرات بين الدول العربية، وضمان استمرار الدعم للمشروعات البحثية والموسيقية المشتركة.

وبهذه التوصيات الموحَّدة، يؤسِّس مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض لرؤيةٍ جديدةٍ، تتعامل مع التراث الموسيقي العربي بوصفه مشروعًا علميًّا وثقافيًّا مستدامًا، قائمًا على التوثيق الدقيق، والتطوير المؤسسي، والتعليم، والبحث، والتحول الرقمي، بما يتيح للموسيقى العربية أن تواصل حضورها المتجدد وتستعيد مكانتها الريادية في العالم.

ويأتي المؤتمر بوصفه أول تجمعٍ علمي موسيقي شاملٍ يدمج بين الهوية العربية والمنهج الأكاديمي، مستهدفًا بناء مرجعٍ عربي موحَّدٍ للمقامات والإيقاعات، وتوثيق الفنون الموسيقية وفق أساليبَ بحثيةٍ حديثةٍ، تعزز من حضور الموسيقى العربية في إطارٍ علمي متكامل.

ويترأس المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ أعمال المؤتمر، فيما تتولى اللجنة العليا، برئاسة الموسيقار الدكتور بسام بن غازي البلوشي، الإشراف على الجوانب التنظيمية والعلمية، بمشاركة نخبةٍ من كبار الباحثين والأكاديميين العرب، إلى جانب لجانٍ، تمثِّل جميع الدول العربية دون استثناءٍ، بما يعكس شمولية الحضور واتساع النطاق البحثي للمؤتمر.

ويرتكز المؤتمر على منهجيةٍ بحثيةٍ موسعةٍ، تعتمد على زياراتٍ ميدانيةٍ، تهدف إلى جمع الأداءات الموسيقية من مصادرها الشعبية وتوثيقها صوتيًّا ونوتيًّا ضمن أرشيفٍ موسيقي موحَّدٍ، إضافةً إلى مراجعة وتحديث المصطلحات والمفاهيم التاريخية التي وردت في مؤتمر القاهرة عام 1932، بما يسهم في مواءمتها مع الاحتياجات البحثية المعاصرة.

وتؤدي اللجنة السعودية دورًا محوريًّا في هذا المشروع من خلال توثيق الفنون المحلية في مختلف مناطق السعودية، وقد أسفرت الجهود عن تسجيل 14 مقامًا حجازيًّا وأكثر من 160 إيقاعًا سعوديًّا، جُمعت ميدانيًّا من المؤدين المحليين، في خطوةٍ تعكس ثراء الإرث الموسيقي الوطني وتنوعه الكبير، وتؤكد أهمية المحافظة على هذا التراث ضمن سياقٍ علمي موثق.