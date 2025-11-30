كأس نادي الصقور.. 182 صقرا في مسابقة الملواح

نُظِّمت ستة أشواطٍ لفئة المحترفين المحليين، السبت، ضمن مسابقة الملواح في بطولة كأس نادي الصقور، وشارك بها 182 صقرًا. وتجري البطولة في محافظة الخبر، قرب شاطئ نصف القمر، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، ومع جوائز إجماليةٍ، تتجاوز عشرة ملايين ريال، تُوزَّع على المراكز العشرة الأولى من أشواط المسابقة البالغة 48 شوطًا لفئات الهواة والمحترفين والمُلَّاك والنخبة.

‎ وبدأت منافسات اليوم السابع من بطولة كأس نادي الصقور بشوط شاهين فرخ للمحترفين، وفاز بالمركز الأول الصقَّار عبد الله المري بصقره «SH57» الذي قطع مسافة ميدان الملواح بزمن 15.563 ثانية، فيما فازت بشوط شاهين قرناس للمحترفين الصقَّارة نورة المنصوري بصقرها «شجعة» بزمن 14.787 في إنجازٍ يُحسب للصقَّارات السعوديات.

‎ وفي شوط جير شاهين فرخ للمحترفين، حصد المركز الأول الصقَّار موسى الشلوي بصقره «G63» بزمن 15.254 ثانية، وفي شوط جير شاهين قرناس للمحترفين، فاز الصقَّار عبد الهادي المطيري بصقره «هورشيما» بزمن 14.321.

‎ أمَّا شوط جير تبع فرخ للمحترفين، فعاد الصقَّار موسى الشلوي، ليفوز به عبر صقره «T99» بزمن 14.670، في حين تربَّع على صدارة شوط جير تبع قرناس للمحترفين الصقَّار سلطان العامر بصقره «تيمور» بزمن 14.695.

‎ يذكر أن منافسات الكأس تستمر حتى الأحد، وتصاحبها فعالياتٌ متنوعةٌ، تنظَّم خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو، وتشمل ميدانًا للرماية، ومتحف شلايل، ومنطقة صقار المستقبل المخصصة للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي يُنظَّم للمرة الأولى خارج مدينة الرياض، ومنطقةً للتراث والحرف اليدوية، وعروضًا أدائية تراثية، وغيرها من الفعاليات والتجارب الثرية.