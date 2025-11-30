سندرلاند يقلبها على بورنموث.. وبرينتفورد يضرب بيرنلي بثلاثية

قلبَ فريق سندرلاند الإنجليزي الأول لكرة القدم تأخره بهدفين إلى فوزٍ بـ 3ـ2 على ضيفه بورنموث، السبت، ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم على ملعبه، ويتقدَّم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويتقدم أصحاب الأرض، الذين يشاركون في دوري الأضواء للمرة الأولى منذ هبوطهم في 2017، بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن أستون فيلا الخامس، الذي يستضيف وولفرهامبتون الأحد.

وتقدم بورنموث بهدفين خلال أول 15 دقيقةً بواسطة أمين عدلي بعد أن تابع تسديدة إيفانيلسون التي ارتدت من القائم، ثم أضاف تايلر آدامز الثاني عقب مباغتة روبن روفس، حارس مرمى سندرلاند، بتسديدةٍ بعيدة المدى من منتصف الملعب.

لكنَّ سندرلاند، الذي تعادل مع المتصدر أرسنال بهدفٍ في اللحظات الأخيرة بمباراته السابقة، وجد فرصةً جديدةً سانحةً للعودة عندما التحم أليكس سكوت، لاعب بورنموث، مع جرانيت تشاكا داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاءٍ لأصحاب الأرض، سجل منها إنزو لو بعد مرور نصف ساعةٍ من اللعب.

وفي الدقيقة الأولى من الحصة الثانية، أدرك سندرلاند التعادل بعد أن قدَّم تشاكا تمريرةً مثاليةً إلى برتراند تراوري الذي حوَّلها بتسديدةٍ بقدمه اليسرى إلى الشباك.

وتقدم سندرلاند في الدقيقة 69 بالهدف الثالث عن طريق بريان بروبي برأسيةٍ من ركلةٍ ركنيةٍ، نفذها لو.

وكاد بورنموث أن يدرك التعادل في الدقيقة 87، لكنَّ تسديدة ماركوس تافيرنييه ارتطمت بالعارضة.

وتضاءلت آمال الضيوف في العودة عندما طُرد لويس كوك في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن ضرب رينيلدو ماندافا بالمرفق في محاولةٍ يائسةٍ لإيقافه.

وسيحل سندرلاند، الذي حقق أربعة انتصاراتٍ في سبع مبارياتٍ على أرضه في الدوري، ضيفًا على ليفربول، الأربعاء المقبل.

أما بورنموث، الذي لم يخسر أيضًا على أرضه، وظل دون أي فوزٍ خارج ملعبه منذ أغسطس الماضي، وتراجع إلى المركز التاسع بـ 19 نقطةً، فسيستضيف إيفرتون، الثلاثاء المقبل.

وفي التوقيت نفسه، فاز برينتفورد على ضيفه بيرنلي 3ـ1 بأهدافٍ، جاءت في وقتٍ متأخرٍ.

وسجل إيجور تياجو «هدفين»، ودانجو واتارا لبرينتفورد في الدقائق 81 و86 و92، بينما أحرز زيان فيلمينج هدف بيرنلي الوحيد من ركلة جزاءٍ «85».

ورفع برينتفورد رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطةً في المركز الثامن بفارق الأهداف عن بورنموث التاسع، بينما تجمَّد بيرنلي عند عشر نقاطٍ في المركز الـ 19 قبل الأخير.