بنفيكا يخطف نقاط ماديرا

حوَّل فريق بنفيكا البرتغالي الأول لكرة القدم تأخره بهدفٍ إلى فوزٍ بـ 2ـ1، السبت، على ضيفه ناسيونال ماديرا، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري.

وانتظرت المباراة حتى الدقيقة 60 لتبوح بأسرارها، إذ افتتح الفريق الزائر التسجيل بواسطة خيسوس أندريس راميريز، لكنَّ بنفيكا أدرك التعادل في توقيتٍ قاتلٍ بهدفٍ، سجله جيانلوكا بريستياني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقةٍ، ثم خطف النقاط الثلاث عبر فانجيليس بافليديس «90+5».

وبهذه النتيجة، سجل بنفيكا، الذي يقوده المدرب جوزيه مورينيو، فوزه الثامن في البطولة، ليرفع رصيده إلى 28 نقطةً بالمركز الثالث بفارق الأهداف عن سبورتينج لشبونة الثاني، الذي يلاقي إستريلا أمادورا الأحد.

أمَّا ماديرا، فبقي بلا فوزٍ لثالث جولةٍ على التوالي، ليتجمَّد رصيده عند 12 نقطةً بالمركز الـ 12 بعد خسارته السادسة الموسم الجاري.

وواصل بنفيكا بقيادة مورينيو صحوته بعد تحقيق أول فوزٍ في دوري أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندي، الأسبوع الماضي.

ويستعد مورينيو ولاعبوه لاختبارين متتاليين على ملعبه في غاية القوة أمام سبورتينج لشبونة في الدوري، ثم نابولي الإيطالي في دوري الأبطال، 5 و10 ديسمبر المقبل.