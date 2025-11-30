فولهام يزيد معاناة توتنام

سقط فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، السبت، 1ـ2 أمام ضيفه فولهام، الذي حقق أول انتصارٍ له خارج ملعبه الموسم الجاري مستفيدًا من هدفين مبكرين، سجلهما كيني تيتي، وهاري ويلسون.

وافتتح تيتي التسجيل لفولهام بعد أربع دقائق من بداية المباراة بتسديدةٍ، غيَّرت اتجاهها، وبعدها بدقيقتين، استغل ويلسون خطأ من جوليلمو فيكاريو، حارس توتنام، ليسجل الهدف الثاني بتسديدةٍ رائعةٍ.

وكاد فولهام أن يعزز تقدمه في الشوط الأول، لكنْ القائم تصدى لتسديدةٍ من سامويل تشوكويزي، ثم تصدى المدافع ميكي فان دي فين لمحاولةٍ خطيرةٍ أخرى من اللاعب نفسه.

وتطور أداء توتنام في الشوط الثاني، وفرض سيطرته على مجريات اللعب بعد أن قلَّص محمد قدوس الفارق في الدقيقة 59 بتسديدةٍ قويةٍ.

لكنَّ توتنام لم يتمكَّن من تفادي الهزيمة، وظل سجله خاليًا من الانتصارات على ملعبه في الدوري منذ الجولة الأولى، ليتجمَّد رصيده عند 18 نقطةً في المركز العاشر، بينما ابتعد فولهام، الـ 15، بست نقاطٍ عن مراكز الهبوط.