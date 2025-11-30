بالتعادل.. مرسيليا يفرّط بالصدارة

فرَّط فريق مرسيليا الفرنسي الأول لكرة القدم باعتلاء صدارة الدوري بعد تعادلٍ مخيِّبٍ على ملعبه ووسط جماهيره أمام تولوز 2ـ2 ضمن منافسات الجولة الـ 14.

وتقدم تولوز بهدف إيمرسون بعد مرور 14 دقيقةً، لينهي الشوط الأول متفوقًا في النتيجة. وفي الشوط الثاني، قلبَ مرسيليا الطاولة على ضيفه بهدفين، أحرزهما إيجور بايكساو وبيير إيميل هويبرج في الدقيقتين 66 و74، لكنَّ الضيوف انتزعوا نقطة التعادل بهدفٍ قاتلٍ، أحرزه مارك ماكنزي «92».

بهذه النتيجة، بقي مرسيليا في المركز الثاني برصيد 29 نقطةً، وفشل في استغلال تعثر منافسه باريس سان جيرمان، المتصدر بـ 30 نقطةً، بالخسارة أمام موناكو، في وقتٍ سابقٍ من السبت. أمَّا تولوز، فرفع رصيده إلى 17 نقطةً بالمركز التاسع.