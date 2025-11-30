ميلان يكسب لاتسيو.. ويخسر المدرب بـ «الحمراء»

ارتقى فريق ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم إلى صدارة الدوري مؤقتًا بانتظار قمة روما ونابولي، الأحد، بفوزه على لاتسيو 1ـ0، السبت، لحساب المرحلة الـ 13.

ويدين ميلان بالنقاط الثلاث إلى نجمه البرتغالي رافائيل لياو صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 51، الذي رفع رصيد فريقه إلى 28 نقطةً بفارق نقطةٍ عن روما، الذي في إمكانه الانفراد بالصدارة في حال فوزه على ضيفه نابولي، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث مع 25 نقطةً.

وهذا الفوز الثاني تواليًا لـ «روسونيري» بعد الانتصار على الجار إنتر 1ـ0 في «ديربي ميلانو»، الأسبوع الماضي، ما منح دفعةً معنويةً كبيرةً لرجال المدرب ماسيميليانو أليجري، الذي طُرِدَ بالبطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بسبب عصبيته الزائدة تجاه الحكم بعد أن عاد الأخير إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لتأكيد عدم وجود ركلة جزاءٍ على ميلان عقب لمسة يدٍ داخل منطقة الجزاء.

في المقابل، تعرَّض لاتسيو لخسارته الثانية مقابل ثلاثة انتصاراتٍ وتعادلٍ في آخر ست مبارياتٍ، ليتجمَّد رصيده عند 18 نقطةً في المركز الثامن.