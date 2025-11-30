بثنائية سورلوث.. أتلتيكو يكسب أوفييدو

قاد المهاجم النرويجي الدولي ألكسندر سورلوث فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الأول لكرة القدم للفوز على ضيفه ريال أوفييدو 2ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 31 نقطةً في المركز الثالث بفارق نقطةٍ خلف ريال مدريد الثاني، الذي يلعب مع مضيفه جيرونا، الأحد، فيما يتصدر برشلونة الترتيب مؤقتًا بـ 34 نقطةً.

وواصل أتلتيكو سلسلته الإيجابية حيث حقق انتصاره الخامس في المباريات الخمس الأخيرة، كما سجل فوزه الـ 11 تواليًا على ملعبه في جميع البطولات.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد ريال أوفييدو عند تسع نقاطٍ في المركز الـ 20 والأخير.

وسجل سورلوث الهدف الأول في الدقيقة 16 بعدما تلقَّى تمريرةً من زميله ديفيد هانكو من الجهة اليسرى، وعند الدقيقة 26 عاد اللاعب وسجل الهدف الثاني عقب تقدمه بالكرة داخل منطقة جزاء الفريق الضيف، ليضعها في الشباك.