ليبرتادوريس.. فلامينجو يحصد اللقب ويتزعم البرازيليين

توج فريق فلامنجو البرازيلي الأول لكرة القدم بلقب كأس ليبرتادوريس بعد تغلبه على مواطنه بالميراس 1-0 في نهائي البطولة، الذي احتضنه ملعب مونيومنتال في ليما، العاصمة البيروفية، فجر الأحد.

ونجح المدافع دانيلو في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 بضربة رأس إثر متابعة لكرة عرضية من ركنية، نفذها زميله الأوروجوياني جورجيان دي أراسكايتا.

ويعد هذا اللقب الرابع لفلامنجو تاريخيًا بعدما حقق البطولة في أعوام 1981 و2019 و2022، ليصبح أكثر الأندية البرازيلية حصدا للبطولة بعدما فض الشراكة مع مواطنيه بالميراس وسانتوس وجريميو وساو باولو.

وتأهل الفريق الفائز بلقب البطولة الأهم على مستوى أندية أمريكا الجنوبية للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال التي تلعب خلال ديسمبر المقبل في قطر، إذ سيلاقي كروز أزول المكسيكي، بطل كأس كونكاكاف، 10 من الشهر المقبل، وسيواجه الفائز منهما بيراميدز المصري في نصف النهائي، 13 من الشهر نفسه، وسيلعب المتأهل مع باريس سان جيرمان الفرنسي، 17 ديسمبر.