فلامنجو.. قارية رابعة

حقق فريق فلامينجو البرازيلي الأول لكرة القدم لقب بطولة ليبورتادوريس 2025 للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1981 و2019 و2022، إثر الانتصار على بالميراس مواطنه 1-0 في النهائي فجر الأحد.