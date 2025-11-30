الرئيسية / الصورة .. قصة

فلامنجو.. قارية رابعة

2025.11.30 | 03:10 am
حقق فريق فلامينجو البرازيلي الأول لكرة القدم لقب بطولة ليبورتادوريس 2025 للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1981 و2019 و2022، إثر الانتصار على بالميراس مواطنه 1-0 في النهائي فجر الأحد.
فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة

فلامنجو.. قارية رابعة