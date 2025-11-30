أرسنال وتشيلسي.. التعاقدات تخمد نيران العداء

يُقدِّم الديربي اللندني بين فريق أرسنال الأول لكرة القدم ونظيره تشيلسي قبل مباراتهما الأحد ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز شكلًا مختلفًا وغير معتادٍ لديربيات المحلية، ففي حين يشتعل أي ديربي بنيران العداء الكروي وحرارة المناوشات الجماهيرية، يمتلك الناديان علاقات بينية وثيقة على مستوى تعاقدات اللاعبين، تعود عليهما بالفائدة الاقتصادية والفنية.

ومنذ انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» عام 1992، انتقل 13 لاعبًا مُباشرةً بين الناديين اللندنيين، أكثرهم في الاتجاه من تشيلسي إلى أرسنال.

وتحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب «المدفعجية» منذ أواخر 2016، حصل فريقُه على ستة لاعبين من «البلوز»، آخرهم الجناح الإنجليزي نوني مادويكي والحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويتواجه الفريقان، مساء الأحد، على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز، في موعدٍ يكتسب أهميةً إضافيةً من مركزَي الفريقين على جدول الترتيب.

وفيما يتصدر أرسنال الجدول برصيد 29 نقطة، يحتل فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

وخلال عصر الـ «بريميرليج»، تعاقد أرسنال مع 11 لاعبًا من تشيلسي مُباشرةً، أحدهم فقط وصل في صفقة انتقالٍ مجاني، وهو الجناح البرازيلي ويليان دا سيلفا.

في المقابل، تعاقد تشيلسي مع لاعبَين من أرسنال مُباشرةً، هما الظهير الإنجليزي آشلي كول في 2006 والمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو في 2018.

واستقطب أرسنال المحور الإيطالي جورجينيو مطلع عام 2023 من «البلوز»، وخلال صيف العام ذاته أبرم صفقةً أخرى مع النادي ذاته، متعاقدًا مع المهاجم الألماني كاي هافيرتز. وفي صيف العام التالي، استعار لموسم واحد الإنجليزي رحيم ستيرلينج، جناح تشيلسي.

وتعزّزت العلاقات بين الناديين على مستوى الانتقالات منذ انتقال ملكية تشيلسي إلى تحالف «بلو كو» الأمريكي بقيادة تود بويلي، رجل الأعمال، عام 2022. فيما تعود ملكية أرسنال إلى مجموعة «كرونكي للرياضة والترفيه» الأمريكية، التي يقودها ستان كرونكي، رجل الأعمال.

ومواجهة أرسنال وتشيلسي من ديربيات لندن العريقة، واكتسبت اهتمامًا أكبر من المتابعين، خلال آخر 25 عامًا، في ضوء قوة ومكانة الفريقين على مستوى الدوري الممتاز.

والتقى الفريقان 211 مرة، كسِب أرسنال 84 منها، فيما كسِب تشيلسي 66، وتعادلا في 61.