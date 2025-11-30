كأس العرب.. صلاح وبونو ومحرز أبرز الغائبين

فتح توقيت تنظيم بطولة كأس العرب للمنتخبات 2025 الباب أمام غياب عددٍ من نجوم المنطقة عن المنافسات التي تستضيفها قطر بين 1 و18 ديسمبر المقبل، وللمرة الثانية على التوالي من أصل أربع نسخٍ متتاليةٍ يحتضنها البلد الخليجي تحت مظلة «فيفا».

وبسبب تنظيم الكأس خارج فترات التوقف الرسمية، التي يشار إليها بـ «أيَّام فيفا»، فلا تملك المنتخبات المشاركة سلطة إلزام الأندية بالإفراج عن لاعبيها لخوض البطولة، عكس مباريات التصفيات والمسابقات الدولية المصنَّفة.

وإذا أوقفت البلدان المشاركة في البطولة مسابقات أنديتها طوال فترة الكأس، فلا يحدث الأمر ذاته في بقية الدول التي تستمر منافساتها المحلية بصورةٍ طبيعيةٍ، ما يحول دون استدعاء لاعبين منها للمحفل العربي.

وليس هذا العائق الوحيد أمام هذه النسخة تحديدًا، فنظرًا لقرب موعدها من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين، آثرت منتخباتٌ عربيةٌ من القارة السمراء دخول كأس العرب بقائمةٍ رديفةٍ، تفاديًا للإرهاق والإصابات، ولادّخار اللاعبين للعرس القاري بوصفه أولى وأهم.

وتخلو تلك القوائم الرديفة من معظم لاعبي القوام الأساسي، شاملين المحترفين محليًّا وعربيًّا، رغم توقف البطولات التي ينشطون فيها أثناء فترة الكأس.

وأجمعت على ذلك المغرب ومصر والجزائر التي تخوض البطولة العربية بما يُطلَق عليه «المنتخب الثاني»، وهو مزيجٌ من اللاعبين المحترفين محليًّا، وخارجيًّا في بلدان غالبيتها عربية، ولا يملك معظمهم فرصة الظهور في كأس إفريقيا، ويقودهم مدربون لا علاقة لهم بالأطقم الفنية للمنتخب الأساسي.

وبناءً على ذلك، يغيب عن كأس العرب نجوم المغرب أمثال ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، وأشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي «المصاب حاليًّا»، وإبراهيم دياز، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

كذلك لن يشارك في البطولة النجم المصري العالمي محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، ومواطنه عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وخسرت البطولة أيضًا حضور الجزائري ريان آيت نوري، ظهير أيسر مانشستر سيتي، ومواطنيه حسام عوَّار، لاعب وسط الاتحاد، ورياض محرز، جناح الأهلي.

ولا تطبِّق تونس التوجُّه ذاته، مع ذلك لم يكن بمقدورها استدعاء عددٍ من لاعبيها المحترفين خارجيًّا بسبب ممانعة أنديتهم مثل حنبعل المجبري، لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي، وإلياس السخيري، لاعب وسط آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وللسبب ذاته، لم يضم المغربي جمال السلامي، مدرب الأردن، أسماءً عدة، على رأسها موسى التعمري، أبرز نجوم منتخب «النشامى» المحترف في رين الفرنسي.

في المقابل، وقفت ظروفٌ قاهرةٌ أمام إدراج أسماءٍ عربيةٍ لامعةٍ ضمن قوائم منتخباتها، منهم القطري المعز علي، هدَّاف «العنَّابي»، الذي خضع أخيرًا لعمليةٍ جراحيةٍ، فرضت غيابه عن البطولة، كما استُبعد للإصابة الإماراتي خالد عيسى، نجم حراسة مرمى «الأبيض»، ومواطناه فابيو ليما وكايو كانيدو، ثنائي الهجوم.