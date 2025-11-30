أمام الذئاب.. نابولي يتحدى النقص و34 هزيمة

يعاني فريق نابولي الأول لكرة القدم، بطل الدوري الإيطالي، من غيابات عديدة بسبب الإصابات، قبل مواجهة المتصدر روما، ضمن الجولة 13، الأحد، كما أن النتائج المباشرة مع مضيفه تقف ضده حين يزور العاصمة بعد خسارته في 34 مواجهة من أصل 78، كسب 14 منها وحضر التعادل 30 مرة.

ويغيب البلجيكي كيفن دي بروين، والكاميروني فرانك إنجيسا لفترة طويلة، بينما يفتقد الفريق لاعبًا آخر في خط الوسط وهو الإسكتلندي بيلي جيلمور، الذي يستعد لإجراء جراحة على مستوى الفخذ.

وعاد فريق أنتونيو كونتي إلى درب الانتصارات بعدما فاز في الجولة الماضية عل أتالانتا 3ـ1، حيث كان فريق الجنوب الإيطالي بلا انتصارات في آخر 3 مباريات، فيما فاز على كاراباخ الأذربيجاني 2ـ0 في دوري أبطال أوروبا، ليمنح ذلك الفوز ثقة لنابولي قبل مواجهة روما على ملعب الأخير.

وحقق روما خلفية 4 انتصارات متتالية في كل المسابقات، آخرها الفوز 4ـ1 على ميتيلاند الدنماركي في بطولة الدوري الأوروبي.

وعلى الرغم من الفوز الكبير، لم يكن المدرب جيان بييرو جاسبريني راضيًا بشكل كامل على أداء روما.

وعقب مباراة الخميس قال المدرب للصحافيين: «كان يمكن أن نظهر بشكل أفضل فنيًا، كنا نعاني من بطء في التمرير، وارتكبنا العديد من الأخطاء».

وتحيط الشكوك بموقف الفرنسي مانو كوني لاعب خط وسط روما من المشاركة بسبب التواء في الكاحل.