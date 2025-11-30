الأخضر يوزع تذاكر مواجهة عُمان

وزعت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صباح الأحد، تذاكر مجانية لمواجهة الأخضر الافتتاحية أمام عُمان، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب «فيفا 2025».

ووزعت التذاكر في فندق «ثيرتي فايف ويست باي لاكجري أبارتمنتس» الدوحة، وفق موقع المنتخب الرسمي عبر منصة «إكس».

ويواجه المنتخب السعودي نظيره العماني عند الـ 08:00 مساء الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية في الريان، أحد ملاعب مونديال كأس العالم 2022، في المجموعة التي تضم إلى جانبهما المغرب وجزر القمر.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، اختار 23 لاعبًا للمشاركة بهم في البطولة المقررة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر، وهم: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.