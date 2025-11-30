تاريخيا.. تشيلسي لا يهز صدارة أرسنال

يحل فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأحد، ضيفًا على الجار تشيلسي لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز، في المواجهة التي تحمل الرقم 67 بينهما منذ انطلاق المسابقة موسم 1992-1993.

ويتوجه أرسنال، متصدر الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق ست أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي، إلى ملعب «ستامفورد بريدج» منتشيًا بفوز كبير على ملعبه أمام بايرن ميونيخ 3-1 في دوري الأبطال، فيما يسود الشعور نفسه الجانب الآخر الذي دك شباك برشلونة بثلاثية نظيفة.

وستكون هذه هي المرة الخامسة فقط التي يواجه فيها أرسنال نظيره تشيلسي وهو في الصدارة، حيث فاز في كل من المباريات الأربع السابقة « 3-2 يناير 2003» و«2-1 فبراير 2004» و«1-0 ديسمبر 2007» و«5-0 أبريل 2024».

إلى جانب تلك المواجهات فإن أرسنال يتسلح أيضًا بسجل جيد في معقل «البلوز»، فبعد خسارته ست من مبارياته السبع ضده في الدوري بين عامي 2013 و2018 «تعادل واحد»، بقي الفريق بلا هزيمة في آخر ست زيارات له مسجلًا ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات. ويعود آخر فوز لـ«البلوز» على ملعبهم ضد «المدفعجية» في الدوري الممتاز إلى 18 أغسطس 2018، حينما فاز 3ـ2 بحسب «أوبتا».

ويملك أرسنال إجمالًا سجلًا جيدًا في ديربيات لندن في الدوري، فمنذ بداية موسم 2022-2023 خسر ثلاث مباريات من أصل 40 مسجلًا 28 فوزًا وتسعة تعادلات. وكانت هزيمته الوحيدة خارج ملعبه 1-2 أمام فولهام ديسمبر 2023.

وتغلب فريق أرتيتا بالفعل على وست هام يونايتد وفولهام وكريستال بالاس وتوتنام الموسم الجاري، بينما سيواجه برينتفورد بعد تشيلسي.

سجل أبيض لفريق أرسنال

كما حافظ أرسنال على سجله خاليًا من الهزائم في مبارياته الـ16 الأخيرة بمختلف المسابقات، محققًا 14 انتصارًا، وهو ما يعزز تطلعاته للتخلي عن لقب الوصيف الذي حصل عليه في المواسم الثلاثة السابقة والتوجه نحو منصة التتويج التي غادرها المرة الأخيرة 2004.

ومع تراجع نتائج ليفربول، حامل اللقب، وكذلك ابتعاد مانشستر سيتي عن صدارة الترتيب، ربما يكون لقب أرسنال على المحك في لقائه المرتقب مع تشيلسي.

على صعيد آخر، يتمتع الإسباني ميكيل أرتيتا أيضًا بسجل قوي ضد «البلوز» إذ يملك ثالث أعلى معدل فوز في الدوري الممتاز من أي مدرب تولى المسؤولية في 10 مباريات أو أكثر ضدهم، إذ سجل سبعة انتصارات من 12 مباراة، خلف بيب جوارديولا «61.1%» وكيني دالجليش «76.9%».

كما سجل أرسنال 24 هدفًا واستقبل 13 هدفًا في 12 مواجهة مع تشيلسي منذ تولي أرتيتا مسؤولية الفريق، على الرغم من أن خسارته الأولى على مقعد البدلاء جاءت ضد «البلوز» في ديسمبر 2019.

اختبار حقيقي لفريق تشيلسي

في الجانب الآخر، يخوض الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، موسمه الثاني فقط في الدوري الممتاز، ويملك تشكيلة تفتقر إلى الخبرة، لكن الفريق اللندني قدم أداءً مميزًا الموسم الجاري، خاصة في لقائه الأخير بدوري الأبطال أمام برشلونة.

وستكون مواجهة أرسنال بمثابة اختبار حقيقي لإمكانات تشيلسي ومدى قدرته على المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2017.



ويملك تشيلسي الموسم الجاري ميزة المبادرة بالتسجيل في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري وهي أطول سلسلة له منذ أبريل 2024 «7» لكنها ولسوء الحظ انتهت أمام أرسنال تحديدًا بالخسارة بخماسية نظيفة.

وحصل تشيلسي على 43.5 في المئة فقط من نقاطه في الدوري الموسم الجاري من ملعبه «10/23»، بينما جمع توتنام فقط «28 في المئة».

وبعد إجراء 10 آلاف محاكاة لهذه المباراة، يتوقع حاسوب «أوبتا» العملاق أن يواصل «مدفعجية لندن» تفوقهم على تشيلسي إذ منح الفريق نسبة فوز تصل إلى 41.9 في المئة، في حين تبلغ احتمالات الطرق الآخر 32.6 في المئة.