الملعب الإقليمي يحتضن الأخضر في الدمام

انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، الأحد، في معسكر داخلي بفندق أسكوت كورنيش الخبر استعدادًا لكأس الخليج تحت 23 عامًا في الدوحة العاصمة القطرية من 4 إلى 16 ديسمبر المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن الأخضر سيجري تدريباته في الـ 07:00 مساءً على الملعب الإقليمي التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم قبل السفر الثلاثاء إلى قطر.

واختار الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب الأخضر، قائمة مكونة من 23 لاعبًا، وهم: حامد يوسف، وتركي بالجوش، ومهند اليحيى، ومحمد عبد الرحمن، وعواد دهل، وسليمان هزازي، ومشعل العلائلي، ومحمد الدوسري، وعبد الرحمن العبيد، ومحمد برناوي، ومبارك الراجح، وعبد الله معتوق، وعبد الملك العييري، وفارس الغامدي، وفيصل الصبياني، وراكان الغامدي، وبسام هزازي، وعبد العزيز العليوة، وسيف رجب، وماجد عبد الله، وعبد الله رديف، وطلال حاجي، وثامر الخيبري.

ويخوض المنتخب السعودي البطولة الخليجية تحت 23 عامًا ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، والبحرين، والكويت.