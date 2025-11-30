انتهاء السلسلة

انتهت سلسلة انتصارات فريق تورونتو رابتورز الأمريكي الأول لكرة السلة، المستمرة تسع مباريات، وذلك بعد خسارته أمام فريق شارلوت هورنتس بنتيجة 111-118، في لقاء جمعهما ضمن منافسات دوري المحترفين «NBA» (الفرنسية)