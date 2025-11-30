الرئيسية / الصورة .. قصة

انتهاء السلسلة

2025.11.30 | 02:27 pm
انتهت سلسلة انتصارات فريق تورونتو رابتورز الأمريكي الأول لكرة السلة، المستمرة تسع مباريات، وذلك بعد خسارته أمام فريق شارلوت هورنتس بنتيجة 111-118، في لقاء جمعهما ضمن منافسات دوري المحترفين «NBA» (الفرنسية)
