«روشن» بكأس العرب.. 32 لاعبا في 4 منتخبات

تقص الملاعب القطرية، الإثنين، شريط منافسات النسخة 11 من كأس العرب، بحضور 32 لاعبًا من دوري روشن السعودي، يتوزعون على 4 منتخبات، على رأسها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مع قائمة الفرنسي هيرفي رينارد، التي تضم 23 لاعبًا من 7 أندية سعودية.

وكان رينارد أعلن، في 20 نوفمبر الجاري، عن قائمة الأخضر للنسخة الحالية، دون استدعاء اللاعبين المحترفين في أوروبا، على غرار سعود عبد الحميد، لاعب لنس الفرنسي.

وينتظر المنتخب السعودي، في ثالث جولات مجموعته الثانية، مواجهة قوية أمام نظيره المغربي، الذي يشارك بدوره دون محترفيه في الملاعب الأوروبية، لتضمّ قائمة «أسود الأطلس» 3 لاعبين من دوري «روشن»، وهم مروان سعدان لاعب الفتح، وأشرف المهديوي لاعب التعاون، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم الشباب، فيما يغيب ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال، والفائز قبل أيام بجائزة أفضل حارس في إفريقيا.

ويغيب لاعبو دوري «روشن» عن منتخبات المجموعتيْن الأولى والثالثة، على عكس المجموعة الرابعة، والتي تضم قوائم منتخباتها 6 من اللاعبين الناشطين في الملاعب السعودية، إذ تحمل قائمة الجزائر أسماء 4 لاعبين من دوري «روشن»، وهم عبد القادر بدران من ضمك، وسفيان بن دبكة من الفتح، وياسين بنزية من الفيحاء، إضافة إلى أمير سعيود من الحزم، علمًا أن قائمة «محاربي الصحراء» تخلو من أسماء رياض محرز جناح الأهلي، وحسام عوار متوسط ميدان الاتحاد، وسعيد بن رحمة جناح نيوم.

وفي المجموعة الرابعة أيضًا، يدخل المنتخب العراقي غمار المنافسة مع لاعبيْن من «روشن»، وهما إبراهيم بايش لاعب الرياض، وعلي جاسم من النجمة.