«NBA».. شارلوت يُنهي سلسلة تورونتو

أنهى فريق شارلوت هورنتس الأول لكرة السلة، سلسلة انتصارات ضيفه تورونتو رابتورز، المستمرة تسع مباريات، وأسقطه بنتيجة 118-111، في مباراة امتدت إلى وقت إضافي، ضمن منافسات دوري المحترفين الأمريكي «NBA».

وقال تشارلز لي، مدرب هورنتس، بعد المباراة : «مفتاح الفوز كان الإيمان ببعضنا البعض، والإيمان بما يمكننا فعله، اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وكان من الجيد أن نرى الفريق ينفذ الخطة ويخرج منتصرًا بعد أن خضنا الكثير من المباريات المتقاربة».

وسجل مايلز بريدجز 16 نقطة من أصل 35 له في الربع الأخير والوقت الإضافي، ليقود انتفاضة هورنتس أمام وصيف المنطقة الشرقية الذي بدا في طريقه للفوز، بعدما تقدم بفارق 17 نقطة في الربع الأول.

وأضاف كون كنوبل اللاعب الصاعد في صفوف شارلوت، 20 نقطة، وأحرز ثلاثية قبل 10.1 ثانية من نهاية الوقت الأصلي ليُفرض التمديد.

وبعد أن افتتح سكوتي بارنز التسجيل لتورونتو في الوقت الإضافي، عادل بريدجز النتيجة برمية قصيرة، ثم منح هورنتس التقدم للمرة الأولى في المباراة بثلاثية، ولم يتأخر هورنتس بعد ذلك، إذ تفوق على رابتورز 14-7 في الوقت الإضافي.

وفي المباراة الأخرى، أنهى ديترويت بيستونز، متصدر الشرقية، سلسلة انتصارات ميامي هيت التي استمرت ست مباريات، بفوزه 138-135 خارج أرضه.

واستطاع كايد كانينجهام تسجيل 29 نقطة، مع أربع متابعات، وثماني تمريرات حاسمة، ليقود بيستونز، الذي خسر مباراتين متتاليتين بعد سلسلة انتصارات من 13 مباراة.

وأحرز الكندي أندرو ويجينز 31 نقطة، وأضاف نورمان باول 28 نقطة، وأسهم تايلر هيرو بـ24 نقطة لميامي، لكن هيت فشل في العودة.