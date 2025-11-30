«البنز».. رجل الكؤوس بـ25 هدفا

تقمص الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، دور البطولة مجددًا في مباريات الكؤوس المحلية، بعد تسجيله 3 أهداف خلال انتصار فريقه على الشباب نتيجة 4-1 في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك.

«البنز» رجل الكؤوس بامتياز، سهامه لا تُخطئ في المباريات الإقصائية ، بعد أن أحرز25 هدفًا في هذه المسابقة منها 8 مع الاتحاد و11 ريال مدريد و6 مع ليون.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتألق فيها بنزيما في مواجهات الكأس، إذ سجل أيضًا أحد هدفي فوز الاتحاد على النصر بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ16 في البطولة ذاتها.

وقاد بنزيما فريقه الاتحاد للفوز ببطولة كأس الملك في الموسم الماضي، بعد أن سجل هدفين في المباراة النهائية أمام القادسية، حين انتصر الاتحاد بنتيجة 3-1 في لقاء الحسم.

وكان بنزيما سببًا رئيسيًا في عبور الاتحاد منافسه الهلال، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك لموسم 2024-2025، بعد أن سجل هدفين في شباك الأزرق، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، قبل فوز الاتحاد بركلات الجزاء الترجيحية، حيث سجل النجم الفرنسي ركلة ترجيح ناجحة أيضًا.

وبعيدًا عن مسيرته الناجحة مع الاتحاد في بطولة كأس الملك، ترك بنزيما بصمته أيضًا مع فريقه السابق ريال مدريد، خاصة خلال موسم 2022-2023، حين توج الملكي باللقب.

وخسر ريال مدريد مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس الملك أمام غريمه برشلونة بهدف في ملعب سانتياجو برنابيو، قبل أن ينتفض ويفوز برباعية نظيفة على البرشا في كامب نو، ضمن منافسات جولة إياب نصف النهائي.

وسجل كريم بنزيما 3 أهداف «هاتريك» في شباك برشلونة حينها كما صنع هدفًا، ليقود الريال نحو نهائي بطولة كأس الملك، حين فاز فريقه أيضًا في المباراة الحاسمة على أوساسونا بنتيجة 2-1.

وفي موسم 2022-2023 ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كأس ملك إسبانيا، قاد بنزيما الريال للفوز على أتلتيكو بنتيجة 3-1، في مباراة امتدت نحو الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وسجل بنزيما حينها الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في المباراة، ليتقدم الملكي بنتيجة 2-1 أمام جاره وغريمه، قبل أن يسجل البرازيلي رودريجو الهدف الثالث في آخر دقيقة من الشوط الإضافي الثاني.

وفي 2014، حقق بنزيما بطولة كأس ملك إسبانيا مع الريال أيضًا، حين سجل هدفين في شباك أوساسونا ثم إسبانيول، فيما صنع هدفًا في النهائي ضد برشلونة، حين فاز «الميرينجي» بنتيجة 2-1، كما فاز القائد الفرنسي بلقب كأس الملك مع الريال عام 2011، حين سجل 5 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات بالنسخة.

وقاد بنزيما فريقه القديم ليون لتحقيق لقب كأس فرنسا عام 2008، حين سجل 6 هداف في 6 مباريات، أبرزها هاتريك في شباك كريتييل ضمن منافسات الدور الثالث، كما سجل هدفين في سوشو بدور الـ16، وهدف الفوز في شباك ميتز بربع النهائي.