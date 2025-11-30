كونسيساو يريح الاتحاديين 7 أيام

منح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اللاعبين إجازة لمدة 7 أيام، وذلك بعد التأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على الشباب 4-1 السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعد الإجازة، التي منحت للاتحاديين، وفق البرنامج الزمني المعد، من الجهاز الفني، خلال فترة توقف المسابقات المحلية، والتي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب «فيفا» في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يعود لاعبو الاتحاد للتدريبات الأسبوع المقبل، في معسكر دبي، والذي يتضمن تمارين لياقية وفنية مكثفة ومواجهة تجريبية، لتجهيز الفريق قبل استئناف مباريات دوري روشن السعودي.

ويشهد معسكر القطب الجداوي، حضور كافة اللاعبين، ما عدا الدوليين المشاركين مع المنتخب السعودي، على أن يخضع المصابون لبرامج خاصة تحت إشراف الطاقم الطبي.

ويشارك الاتحاد في ثلاث بطولات، إذ يحتل المرتبة السابعة في دوري روشن السعودي، برصيد 14 نقطة، والمركز الثامن في دوري أبطال آسيا للنخبة بـ6 نقاط، وتأهل إلى نصف نهائي مسابقة كأس الملك.