الجمعة.. «نوفا» يحتضن نهائي الجولف

يُجرى نهائي «سال» للجولف الجمعة المقبل، في نادي نوفا غرب الرياض العاصمة السعودية، لتكون المحطة الختامية لسلسلة من البطولات الشهرية الممتدة طيلة عام 2025.

ووفقًا لبيان صحافي الأحد، قدم إيدن دولي، المدير العام لمنتجع «نوفا»، شكره إلى عمر حريري، الرئيس التنفيذي لشركة «سال» قائلًا: «كان لالتزام سال دور أساسي في دعم نمو رياضة الجولف في السعودية، فمشاركتهم لا ترتقي فقط بمستوى البطولة، بل تعكس أيضًا دورهم كلاعب رئيس في سوق الخدمات اللوجستية الإقليمي، حيث تتقاطع قيم الدقة والتميّز مع روح اللعبة».

وتُعد بطولة SAL للجولف واحدة من أبرز بطولات الهواة في الرياض، إذ يتأهل إليها أفضل 40 لاعبًا في كل فئة بعد جمع النقاط في الجولات الشهرية خلال الموسم.

ويُبرز هذا النظام ثبات اللاعبين، ومستوى مهارتهم، وروحهم الرياضية، وصولًا إلى المرحلة الختامية التي سيُتوَّج فيها بطل كأس SAL للجولف رسميًا.

ويشهد نهائي البطولة وجود جائزة الضربة الواحدة «Hole-in-One»، والتي تتمثل في سيارة جديدة كليًا تُمنح للاعب الأول الذي يُحقق ضربة واحدة في الحفرة المخصّصة لذلك، وتضيف هذه الجائزة بُعدًا للإثارة والمنافسة بين اللاعبين.