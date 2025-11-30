كأس العرب.. الهلاليون والاتحاديون يصلون الدوحة

وصل لاعبو الهلال والاتحاد الدوليون إلى الدوحة، صباح الأحد، من أجل دخول معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بعد فراغهم من المشاركة مع فريقيهما في ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين، السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهاز الفني في المنتخب السعودي، وضع برنامجًا استشفائيًا للاعبي الهلال والاتحاد السبعة وهم: حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، عقب خوضهم مواجهتين أمام الفتح والشباب في مسابقة كأس الملك.

وبيّن أن بقية اللاعبين سيجرون مساء الأحد، تدريبات لياقية وتكتيكية، استعدادًا لمواجهة عُمان الافتتاحية في بطولة كأس العرب، التي يحتضنها ملعب المدينة التعليمية في الريان، الثلاثاء المقبل.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، اختار 23 لاعبًا للمشاركة بهم في البطولة المقررة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر، وهم: نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، راغد نجار، نواف بوشل، محمد سليمان، جهاد ذكري، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، علي مجرشي، محمد أبو الشامات، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، مراد الهوساوي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.