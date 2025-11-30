مدرب ليدز: السيتي انتصر بالتحايل

اتهم دانييل فاركه، مدرب فريق ليدز يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، مضيفه مانشستر سيتي بالتحايل خلال الانتصار 3-2 في الدوري الممتاز، السبت.

وألمح إلى أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس المرمى تظاهر بالإصابة للسماح للإسباني بيب جوارديولا، مدرب السيتي، بإصدار تعليمات جديدة.

وعقب المباراة قال فاركه للصحافيين :«إنه أمر واضح للغاية لكن لا يريد أحد الحديث عنه، سبب سقوط دوناروما كان واضحًا، أمر ذكي، وضمن القواعد، لذلك لا يمكني الشكوى، هل هذا يعجبني؟ هل ضمن قواعد اللعب النظيف؟ إذا كان يجب أن يكون الأمر هكذا؟ سأحتفظ بهذا لنفسي، الأمر متروك للسلطات لإيجاد حل».

وأضاف المدرب الألماني :«نحن بحاجة إلى تعليم لاعبينا في كرة القدم ما يجب القيام به فيما يتعلق باللعب النظيف والروح الرياضية، إذا حاولنا فقط التلاعب بالقواعد والتظاهر بالإصابة من أجل منح اللاعبين تعليمات إضافية، فأنا شخصيًا لا أحب ذلك».

وتقدم السيتي مبكرًا بثنائية من فيل فودن، ويوسكو جفارديول، في أول 25 دقيقة على ملعب الاتحاد، إلا أن دومينيك كالفرت-لوين قلص الفارق لليدز في الدقيقة 49.

وطلب دوناروما تدخل الفريق الطبي لعلاجه بعد دقائق قليلة، وجمع جوارديولا فريقه لمنح لاعبيه تعليمات إضافية.

ولم يساعد تغيير جوارديولا في طريقة لعب السيتي على الفور، إذ أدرك لوكاس نميشا التعادل في الدقيقة 69 من متابعة كرة مرتدة بعدما نفذ ركلة جزاء تصدى لها دوناروما في البداية، لكن السيتي انتفض في وقت متأخر وأحرز فودن هدف الفوز في الدقيقة 91 ليسجل هدفه الثاني في المباراة ويساعد فريقه على حصد النقاط الثلاث.

وارتفع رصيد السيتي إلى 25 نقطة، في 13 مباراة، ليحتل المركز الثاني، ويقلص الفارق إلى أربع نقاط مع أرسنال المتصدر.

ويواجه فريق جوارديولا فولهام الثلاثاء المقبل.