كأس الملك.. الأهلي يواجه الهلال والاتحاد أمام الخلود

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأحد، عن مواجهة مرتقبة بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم أمام الهلال في جدة، فيما وضعت الاتحاد أمام الخلود في القصيم.

وجرت القرعة في استوديوهات قنوات «ثمانية»، بحضور نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأعلن البكر، بعد نهاية القرعة التي شارك فيها الثنائي محمد العتيبي ويزيد باخشوين، لاعبا المنتخب السعودي للروكيت ليج الإلكترونية، أن المواجهتين ستلعبان يومي 23 و24 فبراير المقبل.

وتأهل الخلود إلى هذا الدور، بعد الفوز على الخليج 4-3، فيما كسب الأهلي القادسية بركلات الترجيح 5-4، وتغلب الهلال على الفتح 4-1، وبالنتيجة ذاتها هزم الاتحاد الشباب.

ويتصدر الهلال قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة بـ «9» ألقاب، ثم الأهلي «8»، والاتحاد «6»، والنصر «5»، والشباب «3»، والاتفاق «2»، ولقب واحد لكل من الوحدة، التعاون، الفيصلي، والفيحاء، وفق تقرير مشروع التوثيق المعلن 3 أغسطس الماضي.

وتُوِّج الاتحاد بالنسخة الأخيرة، 30 مايو الماضي، حين كسب القادسية 3ـ1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.