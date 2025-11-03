ماذا تعرف عن فليبي لويس بطل أمريكا الجنوبية؟

في التاسع من أغسطس عام 1985 ولد البرازيلي فليبي لويس، مدرب فريق فلامنجو الأول لكرة القدم، في مدينة جاراجوا دو سول، بولاية سانتا كاتارينا في البرازيل.

بدأ مسيرته الكروية ظهيرًا أيسر محترفًا، حيث لعب في صفوف فيجيرينسي قبل أن ينتقل إلى أوروبا، متنقلًا بين أندية كبيرة، أبرزها أتلتيكو مدريد، الذي قضى فيه ثمانية مواسم على فترتين، وتشيلسي الإنجليزي.

عاد فليبي لويس إلى البرازيل لينهي مسيرته لاعبًا في نادي فلامنجو عام 2023، ليستهل مسيرته التدريبية بسرعة ملحوظة، إذ بدأ في يناير 2024 بتدريب فريق فلامنجو تحت 17 عامًا، وحقق معه لقب كأس ريو، ثم انتقل لتدريب فريق تحت 20 عامًا وحقق كأس الإنتركونتيننتال، ما مهد له الطريق لقيادة الفريق الأول بعد أشهر قليلة.

وبات لويس، في عمر الـ40 عامًا، ضمن قائمة المدربين القلائل في تاريخ كرة القدم بأمريكا الجنوبية الذين نجحوا في التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس لاعبًا ومدربًا، وذلك بعد أن قاد فريقه فلامنجو لإحراز اللقب فجر الأحد على حساب مواطنه بالميراس.

ويسجل لويس رقمًا قياسيًا في القارة كأصغر مدة فاصلة بين تحقيقه اللقب لاعبًا عام 2019 ومدربًا عام 2025، محققًا بذلك إنجازًا غير مسبوق في سرعة الانتقال بين الأدوار، هو ثاني مدرب برازيلي ينال هذا الشرف بعد الأسطورة ريناتو جاوتشو الذي حققه مع جريميو لاعبًا في 1983 ومدربًا في 2017.

ووصف لويس الدولي البرازيلي المعتزل، البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم حاليًا، بأنه أفضل من قاد فلامنجو على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه كان يجعله ينظر إلى الكرة بمنظور مغاير.

وضمت كتيبة لويس في فلامنجو عناصر لها تاريخ في الملاعب السعودية، ومنهم الجناح البرازيلي ميشيل ديلجادو، الذي عاد إلى ناديه الحالي في أغسطس 2024 بعد فترة قضاها مع الهلال بدأت في شتاء 2022، وقد حقق خلال مسيرته مع الأزرق العاصمي ست بطولات مناصفة بين دوري «روشن»، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، مسجلًا 22 هدفًا وصنع 25 أخرى في 110 مباريات خاضها مع الفريق الأزرق.

كما حضر في قائمة لويس الأرجنتيني أجوستين روسي، الذي انضم إلى فلامنجو في عام 2023 قادمًا من بوكا جونيورز، بعد أن قضى فترة إعارة قصيرة لمدة ستة أشهر مع النصر، شارك خلالها في 8 مباريات.

في البرازيل يُنظر إلى فليبي لويس كمدرب واعد، ويُتوقع له إذا استمر على هذا النهج أن يصبح في المستقبل القريب أحد الأسماء اللامعة في سماء التدريب العالمي، وقد يقود فرقًا أوروبية كبرى على الساحة القارية.